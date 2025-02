Apenas não vacinados contraíram febre amarela em São Paulo

O Governo de São Paulo reforçou nesta quarta-feira (19) a importância da vacinação contra a febre amarela. O estado registrou 15 casos da doença em humanos – nenhum deles estava vacinado – , e nove evoluíram para óbito. A imunização é a medida mais eficaz de proteção contra a doença.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os casos registrados aconteceram em grupos de pessoas que estavam em áreas de mata – aqueles que estavam vacinados não se contaminaram.

O secretário de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, informou que o exato já recebeu do Ministério da Saúde duas milhões de doses adicionais da vacina contra a febre amarela para a imunização no estado.

“Todas as Unidades Básicas de Saúde do estado têm as vacinas e solicitamos que a população procure a UBS mais próxima para se imunizar. Se você não se lembra se já se vacinou, tome a vacina. Não há contraindicação”, afirmou.

A secretaria destacou que o mapeamento dos casos indica que o vírus da febre amarela está em circulação no estado. Isso ficou demonstrado pelo registro de mais de 30 casos em primatas em diferentes regiões, como em áreas de mata de Ribeirão Preto, Campinas, Barretos e Osasco.

O vírus apresenta um ciclo silvestre no qual os principais vetores são os mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes. Nesse ciclo, o homem participa como um hospedeiro acidental ao adentrar áreas de mata quando não vacinado. Os primatas também atuam como hospedeiros amplificadores do vírus que, nesse ciclo, são considerados hospedeiros acidentais.

Quem deve tomar a vacina contra febre amarela?

Para crianças menores de 5 anos de idade são duas doses, a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos;

A partir dos 5 anos, a vacina é dose única;

Não há contraindicação;

Não é um problema receber uma segunda dose em caso de dúvida se já tomou a primeira

Aqueles que ainda não fizeram a imunização contra febre amarela, que não possuem a carteira de vacinação ou têm dúvidas se foram vacinados e quantas doses tomaram devem buscar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Todas as UBS do estado têm vacina contra febre amarela. O imunizante leva 10 dias para fazer efeito.

O Governo de São Paulo tira dúvidas sobre vacinas no site vacina100duvidas.sp.gov.br. Acesse.