SP pede 6 milhões de doses da vacina contra febre amarela ao Ministério da Saúde

A SES (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo) anunciou nesta quinta-feira (30) ter solicitado ao Ministério da Saúde o envio de 6 milhões de doses contra a febre amarela. Apenas em 2025 foram registrados oito casos e quatro mortes pela doença no estado.

A meta é atingir 95% de cobertura vacinal contra a doença no estado – atualmente a cobertura é de 80%, segundo o Governo de São Paulo. O imunizante contra febre amarela faz parte o calendário de vacinação e está disponível em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do estado.

O pedido de vacinas, diz a secretaria, ocorre após a confirmação de mais um caso da doença em macaco, desta vez em Osasco, na Grande São Paulo. Ao todo, 25 animais contraíram a doença no estado. As demais cidades com registro da doença em macacos são Ribeirão Preto (20), Pinhalzinho (1), Socorro (1), Colina (1) e Campinas (1).

De acordo com a Secretaria da Saúde, nenhum dos oito humanos infectados havia se vacinado contra a febre amarela.

Os municípios apontados como locais de infecção provável dos pacientes são Socorro (4), Joanópolis (2) e Tuiuti (1), em São Paulo, e Itapeva (1), em Minas Gerais.

“A vacinação é a principal forma de prevenção, por isso estamos adotando medidas junto aos municípios e iniciando uma campanha de conscientização para que a população não vacinada procure uma unidade de saúde e receba o imunizante”, afirma Regiane de Paula, coordenadora em Saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças.

A secretaria diz ter recebido 300 mil doses do imunizante nesta semana e afirma que o Ministério da Saúde enviará, até a próxima semana, mais 1 milhão de doses.

A vacinação contra a febre amarela é recomendada para crianças menores de 5 anos de idade em duas doses: a primeira aos 9 meses, e a segunda aos 4 anos. Para todos os demais a vacina é aplicada em dose única.

A secretaria afirma que ações de vigilância em saúde foram intensificadas e que, no Brasil, não há registro da febre amarela urbana desde 1942. Atualmente, a infecção da doença acontece por mosquitos silvestres que vivem em zonas de mata e primatas não são transmissores.

Caso sejam encontrados macacos mortos, a orientação é comunicar autoridades sanitárias do município como controle de zoonoses ou vigilância sanitária.

Em todo o ano de 2024 foram registrados dois casos humanos de febre amarela no estado de São Paulo: um autóctone e outro importado, que resultou em morte.

Os sintomas iniciais da febre amarela são febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores no corpo, náuseas, vômitos, fadiga e fraqueza.