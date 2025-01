Febre amarela: Campinas amplia vacinação em áreas de risco

A cidade de Campinas, no estado de São Paulo, anunciou a confirmação da morte de um macaco em decorrência da febre amarela, ocorrida na região do bairro Carlos Gomes. Este evento levou a Secretaria de Saúde local a ampliar a campanha de vacinação contra a doença para os moradores de áreas consideradas de risco.

O caso foi registrado nesta quarta-feira, 29, e é um indicativo alarmante da circulação do vírus na região, especialmente após relatos de outras mortes por febre amarela em municípios vizinhos como Socorro e Tuiuti. A administração municipal identificou 11 áreas que requerem atenção especial por parte da população, devido às suas características ambientais e à proximidade com locais onde já houve transmissão do vírus.

As áreas em questão incluem:

Carlos Gomes

Gargantilha

Sousas

Joaquim Egídio

Xangrilá

Recanto dos Dourados

Bananal

Village

Jardim Paranapanema

Jardim São Vicente

Parque Jambeiro

A Secretaria de Saúde esclarece que a febre amarela não é uma doença contagiosa e não é transmitida pelo contato com humanos ou animais infectados. No entanto, os macacos atuam como indicadores da presença do vírus. Portanto, qualquer cidadão que encontrar primatas mortos deve reportar imediatamente à Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) através dos números disponíveis: (19) 2515-7044 durante o horário comercial e 199 fora desse período.

A campanha de vacinação será direcionada a todos os residentes de áreas vulneráveis e também aos viajantes. A orientação é que pessoas a partir de nove meses que ainda não foram vacinadas busquem os postos de saúde para receber a imunização. A enfermeira Cíntia Bastos, do Programa de Imunização de Campinas, enfatizou que aqueles que frequentam ambientes florestais ou rurais devem estar atentos às diretrizes de vacinação.

A vacinação está sendo realizada prioritariamente em uma população estimada em 1,9 mil pessoas. As crianças entre seis e oito meses receberão uma dose durante essa ação, com orientações para garantir a continuidade do esquema vacinal com uma dose aos nove meses e um reforço aos quatro anos.

Para os idosos com 60 anos ou mais, a decisão sobre a vacinação será feita com base em uma avaliação médica considerando possíveis comorbidades. Além disso, gestantes e lactantes devem seguir orientações específicas para garantir a saúde das crianças durante o processo.

Os critérios gerais para a vacinação são os seguintes:

Crianças: 1 dose aos 9 meses e 1 dose de reforço aos 4 anos.

A partir dos 5 anos: adolescentes, adultos e idosos devem receber apenas uma dose. Aqueles sem comprovação da vacina devem ser imunizados novamente.

A febre amarela é uma infecção viral aguda que se propaga por meio da picada de mosquitos infectados e apresenta dois ciclos de transmissão: silvestre e urbano. Os sintomas iniciais incluem febre, calafrios, dores intensas no corpo e náuseas. Em casos severos, pode ocorrer icterícia e hemorragias, com taxas de mortalidade entre 20% e 50% entre os pacientes que desenvolvem formas graves da doença.

Diante disso, é crucial que os cidadãos busquem atendimento médico imediato ao notarem qualquer sintoma relacionado à febre amarela.