São Paulo Alerta: vacinação contra febre amarela é essencial antes do Carnaval

O Governo do Estado de São Paulo enfatiza a necessidade da vacinação contra a febre amarela para os viajantes que planejam aproveitar o feriado de Carnaval. A Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP) alerta que aqueles que ainda não foram imunizados devem receber a vacina até quarta-feira, dia 19, a fim de garantir proteção adequada antes das festividades, especialmente para aqueles que têm destinos em áreas rurais ou de mata.

A vacinação é considerada a medida mais eficaz na prevenção da febre amarela. É recomendado que a imunização seja realizada pelo menos dez dias antes da viagem, garantindo assim que o organismo esteja devidamente protegido contra a doença.

Até o momento, foram reportados pela SES-SP 14 casos confirmados e nove óbitos relacionados à febre amarela em humanos, além de 30 casos identificados em primatas não humanos nas regiões de Ribeirão Preto, Campinas, Barretos, Bauru e Osasco.

A população que ainda não recebeu a vacina ou que possui dúvidas sobre seu estado vacinal deve procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima para obter informações e receber a imunização necessária.

Com relação às diretrizes de vacinação, desde 2020, o Ministério da Saúde atualizou suas recomendações. Aqueles que receberam apenas uma dose da vacina antes dos cinco anos de idade devem receber uma dose adicional, independentemente da idade atual ao buscar o serviço de vacinação.

A vacina contra a febre amarela é parte integrante do calendário vacinal e está disponível em todas as UBS do estado. Além da imunização, é imprescindível adotar medidas adicionais de proteção individual.

No que tange à disponibilidade da vacina, este ano, São Paulo recebeu um total de 600 mil doses para a vacinação regular e mais 1,3 milhão de doses destinadas à intensificação do programa vacinal. Em janeiro, a SES solicitou ao Ministério da Saúde a distribuição de 6 milhões de doses para atender à população não vacinada nos 645 municípios do estado.