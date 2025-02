Vacina contra Febre Amarela está disponível em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), está disponibilizando a vacina contra a febre amarela para crianças a partir de 6 meses de idade. A imunização ocorre em todas as 479 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da capital, abrangendo tanto o calendário vacinal infantil quanto as doses destinadas aos adultos.

Para as crianças, a vacina é administrada em duas doses: a primeira aos 9 meses e a segunda aos 4 anos. Para os indivíduos com idade entre 5 e 59 anos, uma única dose é suficiente e tem validade para toda a vida. No caso de pessoas acima de 60 anos, é necessário realizar uma avaliação cuidadosa dos riscos e benefícios antes da vacinação.

Nos últimos anos, a cobertura vacinal para a primeira dose contra a febre amarela nas crianças tem apresentado um crescimento significativo. Em 2022, a taxa de imunização foi de 73,78%. Já em 2023 e 2024, os números saltaram para 93,51% e 96,91%, respectivamente, evidenciando um avanço importante na proteção da população infantil.

A vacinação nas UBSs está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Além disso, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as UBSs Integradas oferecem o mesmo serviço de segunda a sábado nos mesmos horários.

É importante ressaltar que o vírus da febre amarela voltou a circular no Estado de São Paulo em 2020. Desde então, um caso importado foi registrado na capital em janeiro deste ano. A doença havia sido notificada anteriormente no Estado com um total de 121 casos em 2018 — sendo 107 importados e 14 autóctones. Nos anos seguintes, foram confirmados apenas quatro casos na cidade: três em 2019 e um em 2020; entre 2021 e 2024 não houve novos registros.

A febre amarela é uma infecção aguda e potencialmente fatal, cujos sintomas incluem febre alta súbita, calafrios, dor de cabeça intensa, dores musculares, náuseas e vômitos. Os meses mais críticos para a incidência da doença são entre dezembro e maio, quando as condições climáticas favorecem a proliferação dos mosquitos vetores.

A SMS enfatiza a importância da busca por atendimento médico imediato para aqueles que apresentarem sintomas relacionados à doença. Para localizar a unidade de saúde mais próxima, os cidadãos podem utilizar a plataforma Busca Saúde.