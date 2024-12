São Paulo terá sol e chuvas isoladas no último fim de semana do ano

No último final de semana do ano, a cidade de São Paulo deverá enfrentar um clima instável, embora as chuvas apresentem um aumento em sua intensidade. O solo encharcado ainda mantém um risco elevado para a formação de alagamentos e penetrações da terra, conforme alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

No sábado, 28 de dezembro, as temperaturas variam entre 20ºC e 26ºC, com períodos de sol intercalados por nuvens. Instabilidades estão previstas para a tarde e início da noite, com chuvas isoladas que podem variar em intensidade, acompanhadas por raios e rajadas de vento localizadas. Michael Pantera, meteorologista do CGE, destaca que a previsão é de pancadas isoladas de chuva com intensidade moderada.

Já no domingo, 29 de dezembro, o sol tende a se destacar mais, com máximas que atingem os 25°C e um índice de umidade em torno de 50%. Contudo, a nebulosidade deve aumentar ao longo da tarde, trazendo condições para chuvas rápidas e isoladas. O clima assustador é resultado do fluxo de ar quente e úmido que percorre o Brasil desde o sul da Amazônia até o Sudeste, criando instabilidades na região.

São Paulo permanece sob alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê chuvas intensas entre os dias 28 e 29 de dezembro. A Defesa Civil e os órgãos municipais recomendam que a população evite áreas propensas a alagamentos e busque abrigo seguro durante os temporais. Os moradores de áreas inclinadas devem ficar atentos a sinais que indiquem possíveis contaminações.