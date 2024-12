Chuva alaga Grande São Paulo e causa deslizamento na Mogi-Bertioga

Em meio às chuvas que atingem diversas partes de São Paulo, um deslizamento interditou parcialmente a rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) no km 85, sentido sul, na madrugada desta sexta-feira (27).

De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o deslizamento foi detectado por volta das 3h desta sexta por equipes da concessionária Novo Litoral durante uma inspeção. A concessionária realizou a limpeza da via, e o tráfego flui normalmente. Não houve registro de vítimas.

Além do deslizamento na estrada em Bertioga, a chuva também causou alagamentos em outras seis cidades paulistas, incluindo a capital. Em Caieiras, com 111 milímetros acumulados nas últimas 24h, até o fim da madrugada, trecho da rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves ficou alagado, impedindo o trânsito.

Também houve deslizamentos em Campinas, Campo Limpo Paulista e Francisco Morato, município que teve cinco casas afetadas.

Já em Suzano, 80 residências foram afetadas, mas não há registro, segundo a Defesa Civil, de vítimas ou desabrigados e desalojados. O maior acumulado até o momento, segundo o relatório, foi registrado em São Caetano do Sul, com 112 milímetros.

A chuva deve continuar nesta sexta, com risco de enxurradas e desabamentos e deslizamento de terras. “Ao longo do dia, especialmente a partir da tarde, aumentam as condições para chuva em todo o estado, com destaque principalmente para todas as regionais que fazem divisa com MG, além da regional da Baixada Santista, RMSP [Região Metropolitana de São Paulo], Sorocaba, Bauru e Araraquara”, disse a Defesa Civil em comunicado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a capital deve continuar a ter chuva durante a tarde, também com risco de acidentes. “Alerta-se para a ocorrência de pontos passageiros de moderada a forte intensidade com raios e rajadas moderadas de vento, o que em conjunto com o solo que já se encontra encharcado mantém elevado o potencial para formação de alagamentos, inundações.”

Durante a madrugada foram registrados três pontos de alagamento, dois deles na zona oeste marginal Pinheiros e avenida Haroldo Veloso e um na zona sul (avenida República do Líbano).