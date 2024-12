Prefeitura de SP libera R$ 680 milhões para material escolar e uniformes

A Prefeitura de São Paulo, com um investimento superior a R$ 680 milhões, anunciou que os créditos destinados à aquisição de material escolar e uniformes para o ano letivo de 2025 estarão disponíveis a partir do dia 2 de janeiro. Esta iniciativa abrange mais de 1 milhão de estudantes da Rede Municipal de Ensino, incluindo aqueles da educação infantil até o ensino médio, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e alunos dos Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs).

Os valores disponibilizados variam entre R$ 829 e R$ 985 por aluno, conforme o ciclo educacional em que estão inseridos. Cada estudante tem direito a um auxílio de R$ 560,97 para a compra do uniforme, acrescido de valores específicos para o material escolar que vão de R$ 153,66 a R$ 424,01.

Os kits de uniformes incluem cinco camisetas, uma bermuda, uma jaqueta, duas calças, um blusão de moletom, cinco pares de meias e um par de tênis. Os créditos serão creditados no CPF do responsável legal pelo aluno, conforme informado durante a matrícula.

Todas as crianças têm acesso ao auxílio para material escolar, abrangendo desde a educação infantil até o ensino médio. No entanto, os uniformes são direcionados exclusivamente aos estudantes da educação infantil (a partir dos quatro anos) e do ensino fundamental II.

A liberação dos créditos será realizada através do aplicativo Kit Escolar DUEPAY, disponível nas lojas Google Play Store e Apple Store. Esta é a terceira vez consecutiva que a Prefeitura disponibiliza os valores antecipadamente, permitindo que as crianças se preparem adequadamente para o início do ano letivo, programado para começar em 5 de fevereiro e se estender até 19 de dezembro.

Os responsáveis poderão escolher os itens necessários dentro dos kits e utilizar os valores fornecidos pela Prefeitura em mais de 700 lojas credenciadas para uniformes e aproximadamente 800 estabelecimentos para material escolar distribuídos por toda a capital. A maioria dos fornecedores são pequenos comerciantes e empreendedores locais.

Os valores destinados ao material escolar conforme cada ciclo educacional são os seguintes:

Educação Infantil – Berçário I e II: R$ 153,66

Educação Infantil – Mini-Grupo I e II: R$ 219,50

Educação Infantil – Infantil I e II: R$ 268,03

Ensino Fundamental – Ciclo de Alfabetização: R$ 344,86

Ensino Fundamental – Ciclo Interdisciplinar: R$ 424,01

Ensino Fundamental – Ciclo Autoral: R$ 403,97

Ensino Médio – R$ 381,01

Educação de Jovens e Adultos – R$ 353,13

Centros de Estudos de Línguas Paulistanos (CELPs): R$ 156,60