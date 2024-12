São Paulo tem negociações avançadas para retorno de Oscar

O meia Oscar, ex-jogador da seleção brasileira, está prestes a retornar ao futebol nacional, com negociações avançadas para um contrato de três anos com o São Paulo. O Tricolor se mostrou entusiasmado com a disposição do atleta em integrar o time na próxima temporada, e fontes internas do clube demonstram otimismo de que o acordo será formalizado em breve.

A expectativa em torno da possível contratação de Oscar aumentou consideravelmente desde o início de dezembro, quando as tratativas começaram a ganhar forma. O técnico Luís Zubeldia teve uma conversa produtiva com o jogador, que durou aproximadamente 30 minutos, logo após a conclusão do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, um vídeo compartilhado nas redes sociais pela esposa do jogador gerou alvoroço entre os torcedores. Nele, ela revela ter lido todas as mensagens que clamavam pelo retorno do meia ao Morumbi, reacendendo a esperança dos fãs do São Paulo por sua volta ao clube.

Oscar tem números bastante expressivos atuando pelo Shangai Port: são ao todo 245 jogos, com 76 gols e 110 assistências. Na sua última temporada com o time chinês, o meia teve um dos seus melhores aproveitamentos, marcou 16 vezes e assistiu seus companheiros em 29 oportunidades, tudo isso em apenas 39 partidas.