São Paulo registrou a maior alta na demanda de consumidores por crédito em novembro

Em novembro, no Sudeste do país, duas das quatro Unidade Federativas (UFs) apresentaram alta na busca por recursos financeiros, segundo dados do Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. O destaque ficou com São Paulo, que registrou o maior crescimento, de 2,6%.

Confira os dados da região no gráfico a seguir:

Na visão nacional, a busca dos brasileiros por recursos financeiros marcou alta de 1,6% em comparação com o mesmo período de 2023, conforme o Indicador de Demanda dos Consumidores por Crédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Confira, no gráfico abaixo, os dados dos últimos 12 meses:

“O recebimento do 13º salário incentiva o consumo e a tomada de crédito, especialmente para cobrir gastos sazonais ou antecipar receitas. Além disso, nesse período do ano muitos consumidores buscam crédito para renegociar dívidas, aproveitando quando há condições mais favoráveis para reorganizar suas finanças”, analisa a economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack.

Alta na busca do consumidor por crédito em 18 Unidades Federativas

Ainda segundo o indicador, a tendência de alta foi identificada em 18 Unidades Federativas (UFs), com destaque para o Amapá, que teve o maior aumento (26,8%). Rondônia veio logo em seguida, com 21,0%, e, em terceiro, o Amazonas, que apresentou crescimento de 10,7%. O Distrito Federal registrou a maior queda no período, de 8,1%.

Assim como em outubro, o mês de novembro também apresentou crescimento em todas as faixas de renda, sendo a maior registrada pelos consumidores que de R$ 500 a R$ 1 mil (2,0%). O menor índice ocorreu entre aqueles que recebem até R$ 500 (0,6%). Veja, abaixo o detalhamento esta visão:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.