Abertura de empresas tem alta de 21% em um ano

Em setembro, o país registrou 371.674 novos negócios, conforme apontou o Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil. Essa quantidade representa um aumento de 21,28% em relação ao mesmo período de 2023. Veja no gráfico a seguir as quantidades dos últimos 12 meses:

A economista da Serasa Experian, Camila Abdelmalack, destaca que o ambiente de negócios dinâmico e as políticas governamentais de incentivo ao empreendedorismo têm fomentado a criação de novas empresas no Brasil. “A rápida digitalização também facilita o início das atividades empresariais, exigindo menos capital inicial e reduzindo as barreiras de entrada”, comenta.

Serviços registra o maior número de aberturas

O setor de “Serviços” foi o responsável pela maior parte das novas empresas criadas em setembro (73,4%). Já o segmento menos procurado para empreender foi o “Demais” (1,1%). Veja o detalhamento na tabela a seguir:

Do total de empresas abertas em setembro, mais de 265 mil foram “Microempreendedores Individuais” (MEIs). “Para quem está começando um novo negócio, se tornar MEI é uma das opções mais atrativas, já que oferece baixo custo mensal, isenção de tributos federais, facilidade de cadastro e acesso a benefícios previdenciários, contando com todas as obrigações e direitos de uma pessoa jurídica”, analisa Camila Abdelmalack. Veja mais informações sobre a Natureza Jurídica do Indicador:

Três estados do Sudeste foram os que mais abriram negócios em setembro

Ainda segundo o levantamento, em setembro, três dos quatro estados da região Sudeste foram os que mais concentraram abertura de empresas, com São Paulo liderando o ranking (115.463). Em segundo lugar ficou Minas Gerais (38.953) seguido pelo Rio de Janeiro (29.906) em terceiro. Confira o levantamento completo por Unidades Federativas (UFs) abaixo:

Tomada de crédito com responsabilidade auxilia sobrevivência das empresas

Metodologia

Para o levantamento do Nascimento de Empresas foi considerada a quantidade mensal de novas empresas registradas nas juntas comerciais de todas as Unidades Federativas do Brasil, bem como a apuração mensal dos CNPJs consultados pela primeira vez à base de dados da Serasa Experian.