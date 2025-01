São Paulo Enfrenta Queda de Energia em Meio a Tempestade

A situação de falta de energia elétrica se agravou na cidade de São Paulo, onde, conforme informações da concessionária Enel, 31.486 residências estão sem eletricidade.

O município de Cotia também enfrenta dificuldades, com mais de 15 mil imóveis afetados, o que representa aproximadamente 10,7% das 140.768 unidades consumidoras da localidade.

Além disso, outras 22 cidades na região metropolitana paulista relataram interrupções no fornecimento de energia. O boletim emitido pela Enel às 20 horas confirma esses dados. Em entrevista ao UOL, a empresa declarou que “o número de clientes afetados está dentro dos padrões habituais de atendimento diário” e que suas equipes técnicas estão mobilizadas para resolver as ocorrências.

Tempestade em São Paulo

No início da noite desta quinta-feira, a capital paulista entrou em estado de alerta devido a um forte temporal que atingiu a região. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) informou que oito áreas da cidade foram colocadas em atenção por conta do risco de alagamentos. Por volta das 21h18, as condições climáticas melhoraram e todas as regiões deixaram o estágio de alerta.

Segundo o CGE, o fenômeno foi causado por um clima abafado combinado com a chegada de uma brisa marítima. Durante a tarde e a noite, áreas de instabilidade se formaram em toda a Grande São Paulo. Raios e ventos fortes também foram registrados pelo radar meteorológico da Prefeitura.

Até o momento, não há relatos de quedas de árvores ou alagamentos significativos na capital paulista.