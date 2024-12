Enel alerta: fogos de artifício e rede elétrica não combinam

Natal, Réveillon, família reunida, festas. Para que as comemorações de fim de ano não sejam marcadas por acidentes com a rede elétrica, a Enel Distribuição São Paulo alerta sobre os riscos de soltar fogos de artifício próximos à fiação e oferece dicas para celebrar as festas com segurança.

A maior preocupação, principalmente na virada de ano, são os fogos de artifício, que podem atingir a rede elétrica, causar curtos-circuitos, incêndios e até mesmo interrupções no fornecimento de energia. Mas não são apenas os fogos que representam perigo: produtos aparentemente mais “inocentes”, como os canhões de papel picado e serpentinas metalizadas, também podem causar acidentes ao entrar em contato com a fiação.

Como se proteger?

A segurança com os fogos começa antes mesmo da hora da compra. É preciso consultar a legislação de sua cidade para verificar se eles são permitidos. Muitos municípios – entre eles São Paulo – proíbem o uso de artefatos pirotécnicos ruidosos, que causam grande incômodo em pessoas e animais sensíveis ao som.

Na hora da compra, observe se o produto é certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e se a loja é autorizada a comercializá-lo. O manuseio deve ser feito apenas por adultos e seguindo rigorosamente as instruções contidas na embalagem. Se for montar baterias de fogos, preste atenção se há redes elétricas nas proximidades. Prefira áreas livres e abertas, longe da fiação e também de vegetação.

Outras dicas importantes

Para quem vai emendar as festas de fim de ano com as férias de verão, a Enel Distribuição São Paulo dá dicas de segurança para evitar surpresas nas residências e estabelecimentos comerciais. Ao viajar, desligue todos os aparelhos das tomadas para evitar curtos-circuitos e incêndios. Esse cuidado, além de economizar energia, evita acidentes caso haja alguma alteração na rede elétrica provocada, por exemplo, por raios.

Em espaços fechados, como garagens, playgrounds ou até mesmo dentro de casa, evite deixar fios e extensões expostos e mantenha tomadas inativas cobertas e isoladas. As instalações elétricas devem estar em bom estado, não use fios emendados, velhos ou danificados.

E muita atenção com a criançada! Mantenha os pequenos afastados da rede elétrica e não permita que eles subam ou apanhem frutas em árvores que estejam próximas à fiação.