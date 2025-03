São Paulo encara jejum de 20 anos na Libertadores para retomar hegemonia

O São Paulo foi o primeiro tricampeão brasileiro da Libertadores, mas chega para a edição de 2025 com um jejum que está prestes a completar duas décadas. O Tricolor viu rivais o igualarem no número de conquistas durante esse período, mas pode voltar a ser soberano entre clubes do país se acabar com a seca no torneio.

O São Paulo caiu no Grupo D junto de Libertad (Paraguai), Talleres (Argentina) e Alianza Lima (Peru) neste ano. O sorteio foi realizado na noite desta segunda-feira (17) e definiu os adversários do time na nova campanha em busca de recuperar a “Glória Eterna“.

O Tricolor conquistou em 2005 o tri inédito da Libertadores entre times do Brasil. Bicampeão consecutivo em 1992 e 1993 com o lendário Telê Santana, o terceiro título veio sob o comando de Paulo Autuori e com direito a atropelo sobre o Athletico-PR.

O tetra quase veio no ano seguinte, só que o clube esbarrou no Inter e, desde então, não voltou à decisão do torneio. Nas duas últimas duas décadas, a equipe tricolor disputou 11 vezes, tendo chegado no máximo à semi -em 2010 e 2016.

O time do Morumbi reinou como o único brasileiro tricampeão por seis anos, mas já foi alcançado por outros quatro rivais. O Santos igualou a quantidade de troféus em 2011, seguido pelo Grêmio, em 2017. Mais recentemente, Palmeiras e Flamengo se juntaram ao seleto grupo com duas conquistas de cada um nas edições mais recentes.

A hegemonia são-paulina pode voltar ou ruir de vez se a escrita recente da Libertadores se mantiver. Desde 2019, todos os campeões foram clubes brasileiros: Flamengo (em 2019 e 2022), Palmeiras (em 2020 e 2021), Fluminense (2023) e Botafogo (2024).

O início da campanha são-paulina na Libertadores será em abril e pode durar até o último sábado de novembro, dia 29, data da final. Na fase de grupos, o Tricolor reencontra o Talleres, rival nesta mesma etapa no ano passado e algoz na pré-Libertadores de 2019.

HISTÓRICO SÃO PAULO NA LIBERTADORES DESDE 2005

2024: Quartas

2021: Quartas

2020: Grupos

2019: Pré-Libertadores

2016: Semi

2015: Oitavas

2013: Oitavas

2010: Semi

2009: Quartas

2008: Quartas

2007: Oitavas

2006: Vice

2005: Campeão