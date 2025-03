Torcedores do Palmeiras picham muros e clamam por ‘guerra’ no jogo contra o Corinthians

Um protesto ocorreu na sede do Palmeiras e nas bilheteiras do Allianz Parque, onde os muros foram pichados na madrugada desta terça-feira (18), em resposta à derrota do time para o Corinthians por 1 a 0, no último domingo. Este confronto marcou a primeira partida da final do Campeonato Paulista de 2025.

O resultado desfavorável no Dérbi gerou reações intensas entre os torcedores, que expressaram suas frustrações através de mensagens nas paredes. Uma das frases mais contundentes pedia que a equipe encarasse o próximo jogo como uma verdadeira “guerra”, enquanto o nome do técnico Luiz Felipe Scolari foi mencionado em várias ocasiões nas pichaduras.

“Tem que ter raiva da p… do Corinthians” foi uma das expressões utilizadas pelos fãs, evidenciando o clima de tensão e rivalidade que permeia as relações entre os dois clubes.

Os torcedores também relembraram um momento emblemático da história recente do Palmeiras sob a liderança de Felipão, fazendo referência à semifinal da Libertadores de 2000. Naquela ocasião, após perder a primeira partida para o rival, o Verdão conseguiu vencer no jogo de volta e avançou nos pênaltis, criando uma esperança renovada entre os aficionados.

A derrota por 1 a 0 impõe ao Palmeiras a necessidade de vencer pelo menos por um gol de diferença no próximo encontro, marcado para a Neo Química Arena. Se o Verdão conseguir um triunfo por dois ou mais gols, sairá campeão. Contudo, um empate ou nova vitória do Corinthians resultará na conquista do troféu pelo adversário.

Após a derrota, Bocca, membro da comissão técnica, assegurou que o apoio à equipe não irá faltar na próxima partida decisiva.