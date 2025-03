Pesquisa vai revelar se Santos FC acertou ou errou ao contratar de Neymar

A ausência do atacante Neymar no jogo do último domingo, dia 9, contra o Corinthians, pela semifinal do Paulistão, abriu um intenso debate sobre a real postura do jogador em relação ao time da Vila Belmiro.

Presença marcante nos camarotes do Carnaval do Rio, mesmo estando lesionado, há que tenha visto falta de comprometimento do jogador em se cuidar e em tentar se recuperar para o clássico. Neymar, mais uma vez, se tornou o assunto do momento.

Atento à polêmica, o Instituto Badra deu início a uma ampla pesquisa de opinião tendo como principal pano de fundo a contratação do jogador pela equipe do Santos: a diretoria acertou ou errou ao repatriar Neymar? O jogador seria uma boa ou uma má influência para o elenco? Dorival Júnior, técnico da seleção, está certo ou errado em convocar o atacante para os dois próximos jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa de 2026?

Composto de 11 perguntas, o questionário da pesquisa transita ainda por outras duas questões relevantes para os torcedores do Santos e também para os moradores da cidade. A primeira delas, a construção ou não de um novo estádio e, a segunda, se a Prefeitura deve ou não apoiar o time utilizando recursos públicos.

Por fim, os entrevistados terão ainda a chance de apontar, a partir de um disco de pesquisa com os nomes de 12 jogadores, quais os três principais em toda a história do Santos FC. Os nomes apresentados: Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, Coutinho, Gilmar, Giovanni, Léo, Neymar, Pelé, Pepe, Pita, Robinho e Zito.

A pesquisa

Do tipo não probabilística por cota, serão ouvidas 1.060 pessoas, nos dias 11 e 12 de março, no município de Santos. O perfil da amostra vai respeitar a proporção de moradores (o universo do levantamento é a população santista) em relação à gênero e faixa etária, com ponderação para escolaridade e renda, se necessário.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Os resultados serão divulgados na próxima sexta-feira, dia 14, no site da Badra (badracomunicacao.com.br)