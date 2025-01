São Paulo comemora 471 anos com a reabertura da Arena Pacaembu

Neste sábado (25), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou da emocionante final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conhecida popularmente como Copinha, e aproveitou a oportunidade para anunciar a reabertura da Mercado Livre Arena Pacaembu ao público a partir de segunda-feira (27). Este evento simbólico coincide com o aniversário de 471 anos da cidade e marca um importante retorno do estádio ao cenário esportivo.

A final do torneio, que consagrou o São Paulo Futebol Clube como campeão após uma virada dramática contra o Corinthians, também foi um momento de celebração para a cidade. “É uma festa linda, ainda mais no dia dos 471 anos de São Paulo. Durante a premiação, pude ouvir elogios sobre o campo e o vestiário, tanto por parte dos jogadores quanto dos torcedores. É essencial receber esse feedback de quem utiliza a arena”, afirmou Nunes.

O prefeito enfatizou que a reabertura da arena representa um presente significativo para os paulistanos. Com a revitalização do espaço, os cidadãos poderão desfrutar de diversas instalações esportivas de alta qualidade, incluindo uma pista de atletismo e uma piscina aquecida de 50 metros. “Ver um espaço que estava inutilizado se transformando em palco de uma final de campeonato é realmente gratificante”, completou.

Ricardo Nunes também ressaltou os esforços da Prefeitura em investir no esporte, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. “Estamos orgulhosos das iniciativas que temos realizado por toda a cidade. Somente este ano, foram mais de 200 campos sintéticos construídos ou reformados. Além disso, temos programas como o bolsa atleta Rei Pelé e o CERET (Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador), que são referências em promoção do esporte”, destacou.

O secretário de Esportes, Rogério Lins, reiterou a importância da reabertura da Arena Pacaembu como parte das diversas entregas planejadas pela Prefeitura nos próximos 100 dias. “Serão dez equipamentos fundamentais para melhorar as condições do esporte na cidade. O prefeito tem solicitado uma aproximação com a comunidade para que possamos aprimorar ainda mais as atividades esportivas em São Paulo”, disse Lins.

Com relação às instalações disponíveis na Mercado Livre Arena Pacaembu, o complexo contará com um ginásio poliesportivo, duas quadras de tênis e uma nova pista de caminhada, além da piscina olímpica que continuará sendo acessível ao público sem custo.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior não apenas oferece visibilidade aos talentos emergentes do futebol brasileiro como também desempenha um papel vital no desenvolvimento das categorias de base. Nesta edição, o São Paulo Futebol Clube conquistou seu quinto título na competição, tendo triunfado anteriormente em 1993, 2000, 2010 e 2019. A vitória sobre o Corinthians por 3 a 2 foi marcada por uma impressionante virada após estarem perdendo por 2 a 0.

A Copinha é organizada pela Federação Paulista de Futebol e continua a ser um evento crucial para revelar novos talentos e inspirar futuras gerações dentro do esporte nacional.