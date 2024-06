São João de Diadema leva mais de 70 mil pessoas à Praça no final de semana

As apresentações da Lira Musical e Renato Teixeira abriram o São João de Diadema, que teve início na sexta-feira (21/06) e provou que o município preparou uma programação variada e de peso para o público. Tanto que a terceira edição da festa levou mais de 70 mil pessoas à Praça da Moça no primeiro final de semana da comemoração junina (21 a 23 de junho).

Nesses três dias, o público pode conferir Jackson Rufino, Circuladô de Fulô, Jeff Machado, Erikka, Yasmin Santos, além das apresentações dos DJs Ju Salty, Elcin, Iasmin. A moradora da região central Aliane Café levou pais, esposo e a filha de quatro anos para a festa e aprovou. “Está bem linda, muito decorada. Vamos muito a quermesses e essa é a primeira vez que estamos aqui no São João. Estamos curtindo, a Prefeitura está de parabéns!”

Já Luana Flávia Bispo Campos é de Sergipe veio para Diadema há pouco mais de ano e conta que a festa aquece o coração. “Gosto das comidas e de me divertir. Sou do nordeste e aqui dá para matar a saudade”, afirma a moradora do bairro Taboão que foi ao São João com o esposo e o filho de um ano.

O prefeito José de Filippi Junior ressaltou a importância do trabalho conjunto das secretarias para realização da festa e de outras ações importantes para a população do município. “Terceiro ano do são João, quero agradecer a todas as entidades que estão nas barracas, equipe da cultura, servidores e todo o coletivo que faz a festa acontecer. Que as famílias possam vir e fazer a Praça da Moça a casa de vocês”.

Ele ainda lembrou o selo Prefeito Amigo da Criança, recebido neste mês. “É um prêmio rigoroso, 1.400 municípios tentaram e apenas 100 cidades no Brasil e 10 no estado de São Paulo receberam o título, em que são avaliadas ações de saúde, educação, cultura e esporte. Vamos construir uma cidade cada vez melhor”.

A Secretaria de Cultura é responsável pela escolha das atrações e organização geral da festa. “O 3º São João de Diadema se firma como uma das mais importantes tradições culturais da cidade, que valoriza os artistas locais e celebra as culturas caipira e nordestina com o melhor do sertanejo e forró”, ressalta o secretário da pasta, Camilo Vannuchi. “Nossa festa junina, na Praça da Moça, também tem um papel de fazer girar a economia local. São cerca de 100 famílias que se revezam nas barracas de alimentação e estamos trazendo, neste ano, mais de 30 atrações musicais, das quais 23 são da cidade de Diadema”, completa Vannuchi.

As barracas com alimentação típica disponibilizam para venda caldos, cuscuz, arroz de cuxá, tapioca, pastel, lanches, canjica, doces diversos, vinho quente, quentão, chá de amendoim e outras bebidas. A renda é revertida para empreendedores sociais beneficiados pela Casa da Economia Solidária, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e do Fundo Social de Solidariedade.

A entrada é gratuita e, além da programação do São João, a Praça da Moça conta com playground, petpark, banheiros químicos e apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). A recomendação é para quem puder, traga um quilo de alimento não perecível.

Consciência ambiental

Durante os dias de festa, equipes de coleta seletiva recolhem materiais recicláveis, como papel, plástico e metal, para envio à cooperativa de reciclagem. No primeiro final de semana, quem realizou o trabalho foi a Cooperativa Nova Conquista. “Conversamos com os empreendedores das barracas, damos o folheto e informações sobre o que pode reciclar e a importância da reciclagem”, explica Elisângela dos Santos Nascimento.

“Quanto mais a população estiver organizada e consciente para separar os materiais, teremos mais para recolher e transforma. É melhor pra todos e pro meio ambiente”, reforça Elisângela. A equipe é formada por nove pessoas e trabalhar num ambiente festivo traz alegria para os cooperados. “Não é só trabalho, fica mais animado e a gente se diverte”, afirma Moisés Pacheco Coelho, que tem origem cearense e mora em Diadema há 20 anos.

Mais atrações

A programação vai até 30 de junho com artistas locais e nacionais, quadrilhas juninas, praça de alimentação com comidas e bebidas típicas, bingo e muito mais.

Serviço:

São João de Diadema

Dias 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de junho de 2024, a partir das 18h, durante a semana, e a partir das 15h, aos finais de semana.

Local: Praça da Moça. Encontro da avenida Alda com a Rua Graciosa – Centro.

Programação (sujeita a alteração):

25/06 – Terça-feira – a partir das 18h

– Fábia Rodrigues;

– Trio Amizade;

– Nego Do Acordeon;

– DJ Carlu;

26/06 – Quarta-feira – a partir das 18h

– Fabinho Zabumbão;

– Forró Konsiderado;

– Alemão GT;

– DJ Carlu;

27/06 – Quinta-feira – a partir das 18h

– Violeiros Convidam Adriana Farias;

– Nicolau Araujo: Tributo Zé Ramalho;

– Matheus e Fabiane;

– DJ Iasmin;

28/06 – Sexta-feira – a partir das 18h

– Juliette;

– Geiza Guedes;

– Neguinho Bahia & Xandy Bahia;

– DJ Carlu;

29/06 – Sábado – a partir das 15h

– Bicho de Pé;

– Gaviões do Nordeste;

– Quadrilhas Juninas;

– DJ Puff;

– DJ Carlu;

30/06 – Domingo – a partir das 15h

– Zeca Baleiro;

– Pelejah de Jah;

– Mulango Dengo;

– Bonecões da Fábrica de Cultura;

– DJ Carlu;