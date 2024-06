São João de Diadema aquece a economia solidária

O sucesso de público nos primeiros dias do São João de Diadema, na Praça da Moça, foi especialmente comemorado por empreendedores e entidades que comercializaram produtos na festa. As barracas contam com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SDET), por meio da Casa de Economia Solidária, e do Fundo Social de Solidariedade de Diadema.

Nesta terceira edição da festa, a Prefeitura disponibilizou 21 barracas durante o São João de Diadema. A maioria delas foi destinada aos empreendedores de economia solidária, enquanto a outra parte ficou para entidades sociais. Para atender o dobro de beneficiários, cada participante ficou com um final de semana da festa (sexta, sábado e domingo).

Com elogios à Prefeitura pela organização e segurança do evento, os empreendedores avaliaram positivamente o resultado geral dos primeiros dias de festa.

Uma das barracas (Delícias da Sol) era da confeiteira Solange Francisco da Silva, empreendedora residente na Vila Alice. A exemplo dos demais, ela também festejou o sucesso das vendas e elogiou a organização da festa. “Já participei do Natal Iluminado, mas essa é a primeira vez que estou trabalhando no São João de Diadema. Parabenizo a Prefeitura e agradeço especialmente à Casa da Economia Solidária de Diadema pelo apoio e retaguarda geral, incluindo a orientação nutricional e de manipulação de alimentos”, declarou Solange.

O apoio da Prefeitura é reconhecidamente importante nessas ocasiões. “Para nossos empreendimentos, a Casa da Economia Solidária é mais que uma simples ajuda, é um alicerce firme e confiável”, afirmou Shirlene Macedo, vinculada à ONG Viva a Diversidade e titular da barraca Maktub Drinks.

Com quase 50 anos de atividade no Jardim Campanário, o Lar São José é uma organização social que acolhe crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. “Nós ficamos muito felizes com o excelente movimento de vendas de lanches e bebidas. Além desse resultado maravilhoso, a gente ainda se diverte e também divulga nosso trabalho que visa sempre beneficiar nossos abrigados”, disse a assistente social e coordenadora Catarina de Jesus Arruda.

As entidades mais jovens também contam com o incentivo técnico da Prefeitura.

Coletivamente dirigido por seis mulheres, o grupo MAD (Mães de Autistas Diadema) tem apenas dois anos e participa pela primeira vez da festa junina, vendendo cuscuz e bebidas. Segundo Beatriz Maurílio e Jéssica Mariano, a experiência está sendo muito feliz em todos os sentidos. “Estamos comemorando não apenas as vendas, mas a oportunidade de divulgar nosso projeto, aglutinando outras mães e profissionais”, disseram as coordenadoras.

Com apenas um ano de existência, o Coletivo de Mulheres Elas por Elas é uma outra jovem iniciativa da cidade com barraca no São João de Diadema. Segundo Silvana Mayara, mais conhecida por “Cherosa”, apelido carinhoso dos tempos em que ela vendia perfumes, o foco do seu trabalho social é ajuda prioritária às mães solteiras, periféricas e negras. “Nosso sonho é avançar na luta e organização para conseguir formalizar nossa associação para futuramente montar uma cozinha comunitária”, contou a líder.

De acordo com a SDET, a Casa da Economia Solidária tem cadastrados mais de 800 empreendimentos individuais ou coletivos. “Nossa missão é estimular esses negócios, criando um círculo virtuoso de desenvolvimento econômico local em que todos ganham”, explicou Marcelo Lucas, diretor da SDET.

Após as festas promovidas pela Prefeitura como o Diadema Rock, Grito da Diversidade, Natal Iluminado, São João de Diadema e outras, a pasta promove em conjunto com os empreendedores uma minuciosa avaliação técnica e financeira, visando estrategicamente planejar e aperfeiçoar os próximos eventos.