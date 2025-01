São Caetano ouve famílias para moldar o futuro do Ensino Integral

Como parte da construção de uma Educação de excelência em São Caetano do Sul, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, abriu pesquisa junto às famílias de alunos da rede municipal sobre as atividades complementares nas escolas.

O Programa Aprender Mais engloba dois segmentos: escolas integrais que oferecem aulas das 7h30 às 16h30 e as escolas de meio período que poderão ter a complementação da carga horária no contraturno por meio de projetos educacionais. Assim, os pais e mães têm o poder de decidir se seus filhos permanecem ou não nas escolas no contraturno escolar.

Por meio do link https://forms.gle/hb1igdasrG2XcdD66, as famílias com filhos que estudam em escolas de meio período e queiram complementar a jornada podem responder sobre as atividades complementares: se desejam que seus filhos tenham as aulas no contraturno, quantas vezes na semana, quantas e quais oficinas queiram fazer.

As informações serão importantes para estruturar as atividades no contraturno escolar, conforme a demanda e o interesse dos alunos. Também será possível dimensionar as aulas oferecidas e fazer os ajustes necessários na grade.

Além de buscar saber a frequência dos estudantes, a pesquisa abre espaço para opinar a respeito das áreas temáticas de maior interesse, como meio ambiente (educação ambiental, horta na escola), economia (empreendedorismo, educação financeira), saúde (educação alimentar, culinária, promoção de saúde), arte e diversidade cultural (música, dança, artes cênicas, artes visuais), ciência e tecnologia (Inteligência Artificial, robóticas, informática, laboratório de ciências), práticas corporais (esportes, ginásticas, lutas, jogos e brincadeiras) e projetos especiais (olimpíadas estudantis, preparatório para ingresso no ensino médio).

Outro campo envolve o almoço na escola. O almoço continuará sendo oferecido a todos os estudantes das unidades escolares, sendo que a família de alunos de meio período deverá optar pela adesão.

O link para famílias com alunos em escolas de meio período responderem a pesquisa é https://forms.gle/hb1igdasrG2XcdD66.

EDUCAÇÃO QUE ACOLHE, ESCOLHAS QUE TRANSFORMAM

Na semana passada, o prefeito Tite Campanella e o secretário de Educação, Fabiano Augusto João, recepcionaram cerca de 200 gestores da educação para iniciar as atividades de volta às aulas.

A meta é fazer da Educação de São Caetano do Sul referência no Estado e no Brasil, com valorização e protagonismo do professor, além de humanização das relações.