Com Programa Aprender Mais, famílias ganham poder de escolha sobre Ensino Integral

Avanço da Educação construído com várias mãos. Essa é a essência do Programa Aprender Mais, que foi concebido pela Prefeitura de São Caetano do Sul para impulsionar as políticas públicas educacionais da cidade e que traz protagonismo para as famílias na formação de ações para a área.

O prefeito Tite Campanella enviou para a Câmara cinco projetos de lei no pacote de modernização e aprimoramento das políticas de Educação de São Caetano, e o Programa Aprender Mais, além de estabelecer diretrizes mais modernas na oferta de atividades no contraturno escolar, atende a uma demanda de mães e pais de alunos da rede municipal: o ensino integral facultativo.

Caso os vereadores aprovem a proposta, as famílias poderão decidir se seus filhos seguem ou não com as atividades após expediente regular. Também haverá a possibilidade de escolhas para as aulas extracurriculares por parte dos pais e das mães de alunos da rede. “A decisão sobre deixar seu filho na escola por mais tempo será exclusiva das famílias, que também participarão das decisões ao longo da nossa gestão”, indica o prefeito Tite Campanella.

O fato de tornar facultativo o ingresso no ensino integral não vai reduzir a qualidade das atividades propostas no contraturno – e essa garantia está expressa no Programa Aprender Mais. Serão disponibilizadas atividades opcionais que complementam o currículo regular, abrangendo áreas como artes, esportes, tecnologia e reforço escolar.

Dessa forma, o Programa Aprender Mais visa proporcionar aos alunos oportunidades de crescimento físico, intelectual, emocional, social e cultural; assegurar direito à escolha para as famílias; oferecer um ambiente seguro e enriquecedor para os estudantes no contraturno escolar; e auxiliar na melhoria do desempenho acadêmico dos alunos por meio de atividades de reforço e complementação dos conteúdos trabalhados em sala de aula.

O programa está alinhado à Lei Federal nº 14.640/2023, que incentiva a implementação de programas de Educação Integral no País.