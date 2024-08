Ideb: educação municipal de São Caetano é a melhor da RMSP

Mais uma vez a qualidade da educação municipal de São Caetano do Sul revelou-se pelos números do Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principal indicador da qualidade da educação básica no país.

São Caetano do Sul foi a cidade com o maior índice de toda a região metropolitana de São Paulo no ranking dos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º).

A cidade também obteve a melhor colocação da região do ABC no ranking dos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º).

Calculado a partir de dois componentes – a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames de Português e Matemática – o Ideb funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da educação no país.

O índice é calculado a cada dois anos. Nesta semana, o Ministério da Educação divulgou os números de 2023 e a cidade se destacou tanto em nível nacional como regional. Confira:

Anos iniciais – 1º ao 5º – rede municipal

1 – São Caetano do Sul – 7

2 – Ribeirão Pires – 6,8

3 – São Bernardo do Campo – 6,7

Anos finais – 6º ao 9º – rede municipal

1- São Caetano do Sul – 5,8

2- Ribeirão Pires – 5,7

3 – São Paulo capital – 4,8

No ranking nacional, dentre todos os municípios do país com mais de 100 mil habitantes, a cidade obteve o 13º lugar para os anos iniciais (média 7) e o 12º lugar para os anos finais (média 5,8.)

INVESTIMENTO EM QUALIDADE

Os bons índices no Ideb são resultado de um trabalho consistente realizado pela rede municipal de ensino nos últimos anos. Diversos fatores têm contribuído para permitir o melhor desenvolvimento dos alunos:

Ensino integral: a partir deste ano, a carga horária das escolas municipais passou de 25 horas semanais para 35 horas semanais, proporcionando aos alunos mais segurança alimentar e oportunidades para desenvolver habilidades socioemocionais através de diferentes oficinas. Ao universalizar a escola em tempo integral a partir de 2024, o prefeito não apenas está promovendo um avanço histórico na educação do município, mas também está deixando um legado inestimável para as futuras gerações.

Educatech: é o maior programa de educação digital da história de São Caetano do Sul. O programa incluiu a aquisição de equipamentos e softwares para todas as escolas da rede municipal de ensino, além de um processo de formação continuada de educadores no uso das tecnologias disponíveis. Foram adquiridos Chromebooks e lousas digitais com software educacional 3D.

Infraestrutura: não há fila de espera para nenhum ano da educação básica, graças à construção de novas escolas e revitalização de unidades escolares. As novas escolas construídas estão conectadas aos mais avançados conceitos arquitetônicos e educacionais, com a preservação das áreas verdes e implantação de 15 medidas de sustentabilidade, como iluminação e ventilação naturais.

Valorização dos professores: o estabelecimento de um Plano de Carreira para o Magistério, a formação continuada em serviço e a criação de função gratificada para equipes gestoras são algumas das ações que valorizavam o papel do professor e promovem maior qualidade do ensino.

Ações sociais: para evitar a evasão de alunos, a Prefeitura também adotou medidas sociais. Criou o Renda Educação, um benefício mensal de R$ 100 por aluno, até o limite de R$ 200 para famílias com mais de dois filhos e o Renda Educação Especial, benefício mensal de R$ 200 por aluno matriculado na rede pública municipal e público-alvo da Política de Educação Especial.

ProNutri e Mães Acolhedoras: com foco pedagógico e social, o Programa de Educação Nutricional, que implantou hortas escolares em todas as unidades municipais de educação, conta com o apoio de mães selecionadas por critérios sociais, numa parceria bem-sucedida entre Seeduc e Seais.