São Caetano aprova projeto que implanta período integral nas escolas de Ensino Fundamental

Nesta terça-feira (12/12), a Câmara Municipal de São Caetano do Sul aprovou projeto do prefeito José Auricchio Júnior que institui o programa São Caetano Integral nas escolas municipais de Ensino Fundamental a partir de 2024.

“É uma conquista inquestionável para a Educação da cidade. Estamos deixando um legado às próximas gerações”, declarou o prefeito ao fazer a entrega do projeto de lei. De acordo com o chefe do Executivo, o objetivo do programa, que amplia o tempo de permanência dos estudantes no ambiente escolar, é permitir a formação integral dos alunos, sob diferentes dimensões: física, intelectual, emocional, social e cultural.

No período integral os alunos terão a oportunidade de desenvolver diferentes atividades complementares ao currículo regular. Graças à parceria da Seeduc (Secretaria de Educação) com a Selj (Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude) e a Secult (Secretaria de Cultura), serão oferecidas oficinas esportivas e culturais no contraturno das aulas.

Exemplos são oficinas de música, dança, fotografia, esportes coletivos, tênis de mesa, xadrez, tecnologia, conversação de inglês, desafios matemáticos e laboratório de ciências, entre outras opções. Os alunos deverão consultar na sua escola quais oficinas estão disponíveis.

Além disso, todas as escolas integrais de Fundamental I de São Caetano terão mais três matérias na matriz curricular— Educação Empreendedora, Convivência Ética e Linguagens Artísticas – ministradas pelos próprios professores da rede.

A iniciativa traz, ainda, mais segurança alimentar às crianças, que farão mais refeições nutricionalmente equilibradas no ambiente escolar.

PIONEIRISMO

Segundo a secretária de Educação, Minéa Fratelli, São Caetano já tem todas as escolas da Educação Infantil funcionando em período integral (são 46 escolas). No Fundamental I são oito as escolas de tempo integral, totalizando 54 das 66 escolas.

O programa São Caetano Integral, em consonância com a política de educação integral do governo federal, vem ampliar essa prestação de serviço. As 12 escolas restantes adotarão a ampliação de carga horária, de 25 para 35 horas semanais, a partir de dois modelos possíveis: 7 horas diárias (das 7h às 14h) ou 35h divididas na semana da seguinte forma: um dia todo na escola (por exemplo, das 7h às 17h) e os demais no horário convencional. As escolas terão autonomia para decidir o melhor modelo para a sua comunidade.