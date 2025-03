São Caetano homenageia mulheres das forças de segurança da cidade

O Espaço Municipal das Telhas foi o palco da homenagem da Prefeitura de São Caetano do Sul às mulheres que atuam nas forças de segurança da cidade. O evento reuniu mulheres que integram a GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil e Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana), setores que atuam diariamente para combater a criminalidade e trazer sensação de segurança ao município.

O secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, representou o prefeito Tite Campanella na atividade. Ele parabenizou e exaltou o papel das mulheres nos bons indicadores e na efetividade da política pública de segurança de São Caetano.

“Eu recebi uma bela mensagem da nossa primeira-dama, Renata Galati, que cita que a mulher é uma inspiração única e capaz de transformar o mundo ao seu redor. Elas têm papel fundamental na construção de uma cidade acolhedora e de um mundo melhor. Eu concordo inteiramente com ela, porque as mulheres são essenciais no nosso trabalho”, disse Lourival.

A delegada seccional Kelly Cristina Sacchetto, que atua em São Caetano, defendeu que o lugar da mulher é onde ela quiser. “Eu me sinto muito honrada em representar a Polícia Civil neste evento, que demonstra a união que temos junto da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar. Aqui é um evento importante para mostrar a importância da união e também para reforçar para todas as mulheres que elas podem estar e serem o que quiserem, da forma que quiserem. A força de nós, mulheres, nos permite isso.”

A inspetora-chefe da GCM de São Caetano, Vanessa Herrera, fez um discurso que aliou celebração com reflexão. “O Dia Internacional das Mulheres é uma data para comemorar as conquistas e para reflexão. Ainda estamos distantes de ocupar o espaço que realmente almejamos na sociedade patriarcal. Devemos continuar lutando contra a discriminação, a violência moral, física ou sexual. Contamos com os homens que caminham lado a lado no nosso dia a dia para chegar a esse caminho que merecemos de fato”, citou.

A sargento da PM Luciana Silva falou pela corporação, elogiou a força das mulheres e defendeu a continuidade da integração das forças de segurança em São Caetano.

O vereador César Oliva também prestigiou o evento e enalteceu o papel das mulheres na administração pública.