Caminhada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher acontece em São Caetano

Neste domingo (9), acontece a Caminhada em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, que será realizada pela Secretaria da Cultura e Secretaria de Assistência e Inclusão Social de São Caetano do Sul, e tem o apoio do ParkShopping São Caetano. A largada será às 9h30 no estacionamento externo do shopping, com um percurso que levará até o Parque Chico Mendes. O evento faz parte da programação especial da prefeitura da cidade em alusão à data que envolve também outras iniciativas para empoderar as mulheres sobre a importância de se cuidarem e exercitarem, além de conscientizar sobre a importância do público feminino na sociedade.

Para participar da caminhada, basta comparecer ao local a partir das 8h. Os primeiros 1.000 participantes que doarem 1kg de alimento não perecível (doação para o Fundo Social de Solidariedade de São Caetano) receberão uma camiseta.

Caminhada Dia Internacional das Mulheres

Data: 9 de março, domingo – concentração a partir das 8h | largada às 9h30

Local: Estacionamento externo do ParkShopping São Caetano

Local: Alameda Terracota, 545, bairro Cerâmica, São Caetano do Sul/SP.