Integração das forças de segurança e CGE garante eficiência no Carnaval de São Caetano

Durante o feriado de Carnaval, a integração entre as forças de segurança e o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) de São Caetano do Sul foi fundamental para o esclarecimento de ocorrências registradas na cidade. A ação conjunta permitiu a rápida resposta e resolução de casos, garantindo a segurança e a tranquilidade dos moradores.

A primeira ocorrência solucionada foi no sábado (1/3). No Bairro Nova Gerty, um homem foi flagrado pelas câmeras do CGE subtraindo peças de um Fiat Idea estacionado. A equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) conseguiu abordar o suspeito, que estava em uma motocicleta, e recuperar a peça furtada. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia e o proprietário do veículo recuperou o item roubado.

Já na terça-feira (3/3), no Bairro Oswaldo Cruz, dois indivíduos foram flagrados pelas câmeras do CGE subtraindo peças de quebra-sóis de janelas da EMEF Oscar Niemeyer. A GCM foi acionada e conseguiu abordar os suspeitos, que foram encaminhados para a delegacia. Os objetos furtados foram recuperados e devolvidos à instituição de ensino.

No mesmo dia, mas no Bairro Santa Paula, um homem foi detido após furtar itens de uma farmácia. O CGE monitorou o suspeito, que foi interceptado pela equipe da GCM de São Caetano após tentativa de fuga. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia, e os produtos foram devolvidos ao estabelecimento.

Nesta quarta-feira (5/3), no Centro, três indivíduos foram abordados após serem flagrados em atitude suspeita na Avenida Goiás. Durante a abordagem, foi encontrado entorpecente em posse dos suspeitos, que foram encaminhados para a delegacia.

A integração entre as forças de segurança e o CGE foi essencial para o sucesso das operações, demonstrando a eficiência do trabalho conjunto em prol da segurança pública. Na última quarta-feira (26/2), foi deflagrada a Operação Carnaval, que mobilizou mais de 1.200 agentes das forças de segurança para garantir a tranquilidade na cidade durante os dias de folia.