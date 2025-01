São Caetano reforça integração das forças de segurança no combate à criminalidade

O prefeito Tite Campanella e o secretário de Segurança, Lourival dos Santos Silva, recepcionaram o delegado titular de São Caetano, Marcelo Ferrari, a delegada titular da Delegacia da Mulher, Luciara de Cássia da Costa Campos, o tenente-coronel Fernando Carvalho Ricardo, comandante do 6º BPM-M, Ronaldo Sales de Santana, comandante da 3ª Cia do 6º BPM-M, Marcelo Cezário Di Rago, tenente-coronel e dirigente do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, Anthony Harrison, capitão do Corpo de Bombeiros, e Vitor Coelho, primeiro-tenente do Corpo de Bombeiros.

O comandante da GCM (Guarda Civil Municipal), Sérgio Ramos Vieira, o coordenador da Defesa Civil da cidade, Juscelino Roque Brilhante, e o chefe de Gabinete, Gustavo Buzo, também participaram da reunião.

“São Caetano do Sul tem bons índices criminais não é por acaso. É resultado de uma excelência de ação feita a várias mãos. Essa integração é importante e seguiremos assim, até porque esse resultado faz com que a população fique mais exigente, o que é um bom sinal. Sinal de que estamos no caminho correto”, afirmou Tite.

O chefe do Executivo se colocou à disposição das corporações e garantiu que a Prefeitura está de portas abertas para que a parceria continue e, assim, São Caetano avance em políticas de segurança. “Aqui vocês têm um prefeito que é amigo das forças de segurança.”

Algumas ações já foram alinhadas, como reforço de rondas na região central da cidade e atuação em conjunto com a Seais (Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social) para identificar moradores em situação de rua – até porque há casos de foragidos da Justiça que se camuflam nessa condição para evitar a detenção.

Outro destaque da reunião foi o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A tecnologia utilizada no equipamento é uma importante aliada das forças de segurança em ações preventivas, ostensivas e de esclarecimento de crimes cometidos em São Caetano. “Seguiremos essa política de integração alinhada com a tecnologia para melhorar a sensação de segurança e as estatísticas criminais da nossa cidade”, pontuou o secretário Lourival.