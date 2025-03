União das forças de segurança marca a 1ª reunião do Conseg de 2025 em São Caetano

A sede da Associação dos Amigos do Espaço Cerâmica foi palco para a primeira reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de São Caetano do Sul de 2025. O encontro, realizado na noite de quinta-feira (27/2), reforçou a importância da união entre as forças de segurança e a participação ativa da sociedade na construção de uma cidade cada vez mais segura.

A SESEG (Secretaria Municipal de Segurança), representada pelo secretário Lourival dos Santos Silva, esteve ao lado do comandante-geral da GCM, inspetor Sergio Ramos Vieira, do delegado titular de São Caetano, dr. Marcelo Caio Ferrari, do comandante da 3ª Cia, capitão Ronaldo Sales de Santana, além do subcomandante da GCM, inspetor Chefe Alexandre Cortez, e do inspetor-chefe Douglas Bispo da Silva.

A reunião teve como foco aproximar a população das autoridades, ouvindo demandas específicas de cada bairro e explanar as estratégias integradas de combate à criminalidade juntamente com a sociedade.

“As ações policiais de combate ao crime são fortalecidas com a participação da sociedade. Com essa união entre as forças policiais e a sociedade civil, trazendo ao conhecimento das autoridades as reais necessidades de cada bairro, temos como resultado uma cidade cada vez mais segura”, destacou o secretário Lourival.