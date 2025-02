Santos se acerta com Palmeiras e mandará jogo contra o Água Santa no Allianz Parque

O Santos fechou um acordo com o Palmeiras para realizar a partida contra o Água Santa no Allianz Parque, agendada para o dia 17 de fevereiro, uma segunda-feira. A mudança de data foi oficializada pela Federação Paulista de Futebol, que inicialmente havia marcado o jogo para o domingo anterior.

O objetivo do Santos é aproveitar a capacidade total do estádio palmeirense, que comporta até 43 mil torcedores. No entanto, ainda não foi divulgada a quantidade de ingressos que será disponibilizada pelo clube da casa.

Esse confronto integra a décima rodada do Campeonato Paulista e ocorre após o Santos enfrentar o Corinthians na Neo Química Arena, na quarta-feira, pela nona rodada do torneio estadual.

A escolha pelo Allianz Parque foi motivada por uma série de fatores. Embora a diretoria santista tenha considerado a possibilidade de realizar o jogo na arena do Corinthians, as negociações não avançaram. Um dos obstáculos para essa alternativa foi a depredação de cadeiras ocorrida na última vez em que o Santos atuou como mandante naquela arena.

Até o momento, a liberação do Allianz Parque pelo Palmeiras não é considerada oficial, mas fontes indicam que o acordo incluirá a divisão da arrecadação gerada pela partida entre os dois clubes.

Além disso, o Estádio do Pacaembu está fora das opções para o Santos neste momento. O clube tem interesse em utilizar o espaço reformado na capital paulista, mas aguarda a completa liberação da capacidade de público, que ainda não ocorreu.

Atualmente, o Pacaembu está sob um alvará provisório devido à presença da Portuguesa como mandante, limitando assim a capacidade máxima de público no local. Assim que um novo documento for emitido, há expectativas de que um acordo seja alcançado entre o Santos e os administradores do estádio para futuras partidas na cidade.