Com Neymar titular, Santos não sai do zero contra o Novorizontino pelo Paulistão

Na sua estreia como titular após o retorno ao Santos, Neymar não conseguiu evitar que a equipe da Vila Belmiro ficasse no empate sem gols contra o Novorizontino. O confronto, realizado neste domingo (9) no interior de São Paulo, fez parte da oitava rodada do Campeonato Paulista.

O primeiro tempo da partida apresentou pouca emoção, embora tenha quase sido marcado por um golaço de voleio. Pablo Dyego, jogador do Novorizontino, demonstrou habilidade ao dominar a bola com o peito e finalizar com estilo, mas o goleiro Gabriel Brazão fez uma defesa impressionante, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Gabriel Brazão se destacou ainda mais na segunda metade do jogo, realizando pelo menos três defesas cruciais. Embora o Santos tenha conseguido equilibrar as ações, foi graças à atuação sólida do goleiro que a equipe conseguiu evitar a derrota.

Com o resultado, o Novorizontino agora soma 11 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo C, atrás apenas do São Paulo, que lidera com 13 pontos. O Santos, por sua vez, alcança nove pontos e cai para a terceira posição no Grupo B, fora da zona de classificação para as quartas de final. O Guarani lidera este grupo com 10 pontos, seguido pela Portuguesa, que também tem nove pontos, mas leva vantagem no número de gols marcados.

O próximo desafio do Novorizontino será uma visita ao Guarani na nona rodada do Paulistão, marcada para quinta-feira (13), às 19h30 (horário de Brasília). Já o Santos enfrentará um clássico contra o Corinthians na próxima quarta-feira (12), às 21h35 (horário de Brasília).

Análise da partida

O Novorizontino começou o jogo com uma performance dominante, embora a eficiência tenha faltado nas finalizações. Após os primeiros minutos de pressão intensa, os anfitriões recuaram e passaram a explorar contra-ataques. Essa estratégia trouxe resultados positivos ao impor dificuldades ao Santos e criando boas oportunidades. Na primeira etapa, foram 11 finalizações para os donos da casa contra apenas três do Peixe.

No segundo tempo, o Santos conseguiu melhorar sua postura em campo; no entanto, o Novorizontino continuou a ser mais perigoso. Em um duelo caracterizado pela baixa intensidade devido ao calor, o time da Vila Belmiro teve algumas chances criadas, mas os donos da casa mostraram-se mais ameaçadores quando avançavam ao ataque. As tentativas pararam em defesas eficazes de Brazão ou em finalizações imprecisas.

A performance de Neymar

O camisa 10 do Santos enfrentou uma marcação rigorosa durante toda a partida, sendo alvo constante de faltas sempre que tocava na bola. No primeiro tempo, Neymar realizou um passe significativo para Lira que levou perigo à defesa adversária.

No segundo tempo, ainda sob forte pressão dos defensores adversários, Neymar participou de outra jogada importante que culminou em uma boa finalização de João Schmidt. O atacante foi substituído por Gabriel Bontempo aos 29 minutos da segunda etapa.