Santos acerta a contratação do meia-atacante Rollheiser, do Benfica

O Santos acertou a contratação do atacante argentino Benjamín Rollheiser do Benfica, de Portugal. O clube paulista desembolsará 11 milhões de euros, equivalentes a R$ 65,9 milhões na cotação atual, para adquirir 85% dos direitos econômicos do jogador de 24 anos.

A concorrência pela contratação de Rollheiser foi acirrada, com o Botafogo também demonstrando interesse. No entanto, o atleta optou pela proposta apresentada pelo Santos, que se destacou nas negociações.

Um dos fatores que facilitaram a transação foi a relação positiva entre o técnico Pedro Caixinha e a diretoria do Benfica. A conexão estabelecida entre o treinador e o clube português foi fundamental para que o Santos se destacasse nas tratativas. Ademais, o retorno do jogador à liga brasileira e a possibilidade de jogar ao lado de Neymar também influenciaram sua decisão.

Benjamín Rollheiser não faz parte dos planos do Benfica, que está buscando efetuar sua venda nesta janela de transferências. O atacante argentino chegou ao clube europeu na temporada passada, após se destacar no Estudiantes de La Plata, onde teve uma passagem marcante.

Embora tenha sido um desejo antigo do Botafogo, Rollheiser soma até o momento dois gols e uma assistência em 27 partidas pelo Benfica. O jogador começou sua carreira nas categorias de base do River Plate, mas ganhou notoriedade no Estudiantes de La Plata entre 2022 e 2024. Durante seu tempo no clube argentino, ele acumulou 83 partidas, anotando 13 gols e contribuindo com oito assistências, além de conquistar a Copa Argentina em 2023.