Santos deve ter Neymar titular em duelo decisivo contra o Novorizontino pelo Paulistão

Neste domingo, às 16h (horário de Brasília), o Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, será palco do confronto entre Novorizontino e Santos, válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O Novorizontino, após um empate fora de casa contra o São Bernardo, procura sua primeira vitória em casa na competição. Com dois empates e duas derrotas em jogos anteriores no estádio, a equipe busca reverter essa situação. Atualmente, o time ocupa a vice-liderança do Grupo C, acumulando dez pontos.

Por sua vez, o Santos tenta recuperar uma posição na zona de classificação para as quartas de final do torneio. Com a recente vitória da Portuguesa, o Peixe caiu para a terceira colocação no Grupo B. Uma vitória fora de casa é crucial para que a equipe possa não apenas voltar ao G4, mas também sonhar com a liderança ao final da rodada.

Transmissão:

A partida poderá ser acompanhada por meio das plataformas Paulistão+, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Escalações Prováveis:

Novorizontino – Técnico: Eduardo Baptista

Devido a diversos desfalques, Eduardo Baptista deve escalar um time semelhante ao que empatou com o São Bernardo. O retorno do atacante Waguininho, que cumpriu suspensão, está confirmado. O treinador deve adotar o esquema 3-4-3, com Pablo Dyego e Waguininho posicionados nas alas ofensivas.

Provável escalação: Airton; Renato Palm, Rafael Donato e Patrick; Pablo Dyego, Luís Oyama, Jean Irmer e Waguininho; Airton Moisés, Fábio Matheus e Robson.

Desfalques: Vitinho, Léo Tocantins e César Martins (lesionados); Lucca e Igor Formiga (em fase de transição física).

Jogadores pendurados: Pablo Dyego e Airton Moisés.

Santos – Técnico: Pedro Malta

Com Pedro Caixinha se recuperando de uma cirurgia oftalmológica, Pedro Malta assume as rédeas da equipe. O atacante Neymar pode ser escalado como titular pela primeira vez nesta temporada. No entanto, Luan Peres será poupado e Escobar está suspenso para este confronto.

Provável escalação: Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Gil e Vinicius Lira; Tomás Rincón, Diego Pituca e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Desfalques: Willian Bigode (lesão na coxa direita), Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Souza (ruptura da sindesmose do tornozelo direito), Escobar (suspenso), Luan Peres (poupado) e Pedro Caixinha (recuperação pós-cirúrgica).

Jogadores pendurados: Leo Godoy, Luan Peres, Diego Pituca e Tomás Rincón.

Arbitragem:

Árbitro principal: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Luis Marques e Fabrini Bevilaqua Costa

Quarto árbitro: Guilherme Nunes de Santana

VAR: Vinicius Furlan