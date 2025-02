Santos fecha acordo com a WTorre e aguarda assinatura para construir arena

O Santos alcançou um acordo significativo com a construtora WTorre, visando a construção de sua nova arena. Após longas negociações que se estenderam desde o início do ano passado, o clube está agora prestes a formalizar o contrato definitivo, com a expectativa de assinatura programada para a próxima semana.

A recente revisão do plano de negócios resultou em alterações no acordo nas últimas semanas. Detalhes adicionais serão divulgados em breve, assim que o documento for assinado, integrando as discussões e modificações realizadas no Memorando de Intenções (MOU).

No mês de outubro do ano passado, o presidente Marcelo Teixeira havia convocado uma coletiva de imprensa para anunciar um entendimento com a WTorre. Contudo, desde então, o Santos enfrentou dificuldades para avançar na elaboração do contrato final, o que finalmente se concretizou.

Apesar dos progressos, não há uma data definida para o início das obras. Antes que os trabalhos possam ser iniciados, o clube deverá completar a venda das cadeiras cativas e dos camarotes disponíveis. Além disso, será necessário formalizar um acordo com a administração do Estádio do Pacaembu, que servirá como local provisório para os jogos após a demolição da Vila Belmiro.

A expectativa é que a nova arena seja concluída em um prazo máximo de três anos. Isso implicará que o Santos terá que atuar fora da Baixada Santista durante esse período. O Estádio do Pacaembu já está apto para receber os jogos do Peixe e atualmente é utilizado pela Portuguesa como seu estádio mandante.