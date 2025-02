Santos anuncia a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal

O Santos anunciou nesta quinta-feira (6) a contratação do meia-atacante Álvaro Barreal, do FC Cincinatti, por empréstimo. O atleta argentino assinou contrato válido até o final desta temporada, com opção de compra ao término do vínculo.

Barreal chega para reforçar o setor ofensivo do Peixe, que apresentou deficiências nas últimas partidas. O técnico Pedro Caixinha chegou, inclusive, a improvisar o lateral Léo Godoy na ponta-direita por falta de opções, posição que o polivalente novo reforço pode ocupar.

Já acertado com o Santos há algumas semanas, Álvaro Barreal já está pré-registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, resta apenas a inscrição na lista do Campeonato Paulista para que o meia-atacante possa ser relacionado e fique à disposição de Caixinha.

Quem é Barreal?

Nascido em Buenos Aires, Álvaro Barreal tem 24 anos e começou a carreira profissional no Vélez Sarsfield, em 2019. Mostrando potencial no futebol argentino, o meia-atacante foi vendido ao FC Cincinnati no ano seguinte.

Permaneceu nos Estados Unidos por quatro temporadas até ser emprestado ao Cruzeiro no início de 2024. Podendo atuar nas duas pontas, como ala e também pelo meio, Barreal se destaca por sua velocidade, criatividade e qualidade na definição de jogadas, sendo impactante no terço final do campo.

Oito reforços na janela

Com Álvaro Barreal, o Santos chega ao oitavo reforço confirmado para a temporada de 2025. Anteriormente, o Peixe já havia anunciado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy, o meia-atacante Thaciano, e os atacantes Tiquinho Soares, Neymar Jr e Gabriel Veron.