Santos deseja mandar jogo na Neo Química Arena e negocia com Corinthians

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, entrou em contato com Augusto Melo, dirigente do Corinthians, para discutir a possibilidade de transferir o confronto contra o Água Santa, agendado para o dia 16 de fevereiro, para a Neo Química Arena. A diretoria corintiana está atualmente avaliando a solicitação e deverá se pronunciar em breve.

Com a recente inclusão de Neymar em seu elenco, o Santos busca maximizar suas receitas por meio de bilheteiras e considera levar alguns de seus jogos para São Paulo. Em razão da preferência do jogador por campos com grama natural, a equipe da Baixada opta por não jogar em estádios que utilizam grama sintética, como o Pacaembu.

Se o Corinthians concordar com a proposta do Santos, a Neo Química Arena será alugada ao rival. É importante lembrar que, no último Campeonato Paulista, o Alvinegro já havia cedido seu estádio ao Peixe durante as semifinais do torneio. Naquela ocasião, o Santos obteve uma vitória expressiva de 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, atraindo mais de 44 mil torcedores para a partida.

O embate contra o Água Santa integra a 10ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista e está inicialmente programado para ocorrer na Vila Belmiro, no domingo, com início previsto para as 20h30.