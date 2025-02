Corinthians redefine numeração, e Memphis vestirá a camisa 10

O Corinthians, tradicional clube do Parque São Jorge, está se preparando para uma importante mudança em sua equipe. A partir da próxima rodada do Campeonato Paulista, o jogador Rodrigo Garro assumirá a camisa número 8, anteriormente utilizada pelo volante Charles. Em contrapartida, a numeração 10 será transferida para o meia Memphis Depay, conforme estipulado em seu contrato com o clube.

A troca de numeração é resultado de um acordo firmado quando Memphis se juntou ao Corinthians. De acordo com a cláusula contratual, o clube se comprometeu a conceder a camisa 10 ao jogador holandês no início da temporada atual, com penalidades previstas em caso de descumprimento. O Corinthians está planejando uma ação de marketing significativa para oficializar essa alteração, que deve ocorrer no próximo domingo (09/02), durante a partida contra o São Bernardo, na Neo Química Arena.

Mudança só será vista após o Dérbi

Embora Garro tenha aceitado a mudança sem qualquer desentendimento, o clima entre os dois atletas permanece cordial e amistoso. Isso reflete uma boa dinâmica dentro do elenco, onde todos parecem compreender a importância dos acordos contratuais.

No entanto, os torcedores não verão Memphis utilizando a camisa 10 imediatamente. Na quinta-feira (06/02), durante o Dérbi contra o Palmeiras, no Allianz Parque, ele vestirá a camisa 94 — número que utilizou desde sua chegada ao Brasil. Isso se deve à falta de tempo para implementar as alterações necessárias antes do jogo, além das ações promocionais que estão sendo preparadas.

A expectativa é alta entre os fãs do Timão com essas mudanças que visam não apenas reforçar a identidade dos jogadores, mas também proporcionar novas oportunidades de interação com a torcida por meio da venda de produtos exclusivos relacionados a Memphis e Garro.