Andreas Pereira recusa proposta do Palmeiras, e negociação é encerrada

O Palmeiras encerrou suas tentativas de contratar o meio-campista brasileiro Andreas Pereira, que se mostrou como uma das prioridades da equipe nesta janela de transferências de início de ano.

As negociações, que começaram no final do ano passado, não resultaram em um acordo, levando o clube a desistir da contratação.

A decisão de Andreas Pereira de permanecer na Europa levou o Fulham a rejeitar a proposta apresentada pelo Verdão. O Palmeiras havia formulado uma oferta estimada em 20 milhões de euros, acrescida de bônus, mas as conversas não avançaram e foram oficialmente concluídas sem sucesso.

Aos 29 anos, o jogador está em sua terceira temporada no Fulham, onde já contabiliza dez gols e 17 assistências em 105 jogos. Seu contrato com a equipe inglesa se estende até junho de 2026. Informações obtidas nos bastidores indicam que, por ora, não há planos para uma renovação contratual por parte do atleta.

Além disso, o Fulham prefere manter a estabilidade do elenco em um momento crucial na luta pela classificação à Liga Europa, ocupando atualmente a nona posição na tabela, apenas cinco pontos atrás da zona de classificação.

Nos últimos dias, a presidente Leila Pereira adotou um tom pessimista em relação à possível contratação do meio-campista. Apesar disso, estava disposta a realizar uma última tentativa nas conversas e deixou as portas abertas para um eventual acordo.

A chegada do volante Emiliano Martínez ao clube no final de janeiro não alterou o interesse do Palmeiras em Andreas Pereira.

As tratativas entre os clubes passaram por momentos de incerteza, tendo esfriado e sido retomadas neste início de ano. Contudo, a falta de uma resposta clara culminou no encerramento das negociações nesta semana.

O Palmeiras continua avaliando as carências em seu elenco e tem até o dia 28 de fevereiro para realizar novas contratações durante a janela de transferências no Brasil.