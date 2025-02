Palmeiras sai do G-2 e precisa torcer por tropeços para avançar

O Palmeiras se encontra em uma situação desafiadora no Campeonato Paulista após o empate em 1 a 1 contra o Água Santa, realizado em Brasília. Este resultado deixou a equipe sob a direção de Abel Ferreira fora da zona de classificação para as quartas de final, tornando-se evidente que o clube não pode mais depender apenas de seu desempenho para garantir uma vaga no mata-mata.

Atualmente, o Verdão acumula 13 pontos, posicionando-se dois pontos atrás da Ponte Preta, que recentemente venceu o Guarani e ocupa a segunda colocação. A liderança do grupo pertence ao São Bernardo, que soma três pontos a mais que o Palmeiras. Como não há mais confrontos diretos nesta fase, o time alviverde precisará torcer por deslizes dos adversários para reverter sua situação e garantir um lugar entre os classificados.

“É um fato que agora não dependemos apenas de nós mesmos. Temos sido irregulares e precisamos encarar essa realidade”, afirmou Abel Ferreira em coletiva após o jogo contra o Água Santa.

Sequência de jogos será decisiva

Com apenas quatro rodadas restantes na fase de grupos, o Palmeiras enfrentará adversários com objetivos distintos na competição. O primeiro desafio será contra a Inter de Limeira, que luta contra o rebaixamento. Depois, terá um clássico contra o São Paulo no Allianz Parque, seguido por um duelo com o Botafogo-SP, outra equipe ameaçada pelo descenso. Para encerrar a fase classificatória, o Palmeiras enfrentará o Mirassol, que possui 16 pontos e faz uma das melhores campanhas do Paulistão.

Antes de pensar nos adversários, o time de Abel Ferreira precisa reencontrar o caminho das vitórias. O Palmeiras vem de dois empates consecutivos, contra Corinthians e Água Santa. Para evitar que Ponte Preta e São Bernardo ampliem a vantagem, será fundamental somar pontos nas próximas partidas.