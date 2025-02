Palmeiras empata com o Água Santa e fica em terceiro no grupo do Paulistão

Em uma partida marcada por surpresas, Água Santa e Palmeiras terminaram em um empate de 1 a 1 neste domingo (9), no Estádio Mané Garrincha, durante a 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Fim de jogo: Água Santa 1×1 Palmeiras. pic.twitter.com/blNPQPITIi — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 9, 2025

O atacante Flaco López foi o responsável por abrir o placar para o Palmeiras logo no início do jogo. Com apenas três minutos de partida, ele aproveitou um erro da defesa adversária para marcar um gol de cobertura. No entanto, a equipe do Água Santa não se deixou abater e conseguiu igualar o marcador com um gol de Willen, que apareceu livre após falha na linha de impedimento da defesa palmeirense.

Este resultado complicou a situação do Palmeiras na tabela do Paulistão. Com o empate, o time comandado por Abel Ferreira acumula agora 13 pontos e, neste momento, encontra-se fora da zona de classificação para as fases seguintes do torneio. O São Bernardo lidera o Grupo D com 16 pontos, seguido pela Ponte Preta com 15 e pelo Velo Clube com apenas 5.

Para o Água Santa, a situação também é delicada. A equipe soma apenas cinco pontos e permanece na última posição do Grupo C, sendo um dos times com pior desempenho na competição. Apesar de entrar em campo como lanterna, o empate fez com que a Inter de Limeira assumisse essa posição devido à sua falta de vitórias.

O Palmeiras tem um novo desafio agendado para a próxima quinta-feira (13), quando enfrentará a Inter de Limeira às 19h30 (horário de Brasília) no Estádio Major José Levy Sobrinho. Por sua vez, o Água Santa jogará na quarta-feira (12), também às 19h30 (horário de Brasília), contra a Portuguesa na Arena Inamar, em Diadema.

Embora tenha começado bem com um gol relâmpago, o Palmeiras não conseguiu ampliar a vantagem. Com um elenco alternativo e várias experiências em campo, o time criou algumas oportunidades, mas viu suas tentativas serem frustradas pelo goleiro Luan, do Água Santa. A equipe adversária reagiu rapidamente após o gol inicial e conseguiu encontrar o caminho para o empate.

Após o empate, Abel Ferreira decidiu reforçar seu time com alguns jogadores titulares como Richard Ríos, Raphael Veiga, Estêvão e Facundo Torres. Apesar das alterações, a equipe alviverde encontrou dificuldades para criar jogadas efetivas no setor ofensivo, refletindo uma performance abaixo das expectativas durante toda a partida.