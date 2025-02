Santos intensifica a segurança de Neymar para jogo no interior de SP

O Santos Futebol Clube está tomando precauções adicionais para garantir a segurança de sua equipe e do jogador Neymar, que fará sua estreia em um jogo fora de casa neste domingo contra o Novorizontino, em Novo Horizonte, interior de São Paulo. O time viajará em um voo fretado e contará com a privacidade necessária, uma vez que parte do hotel foi reservada exclusivamente para a delegação.

Na última partida, Neymar foi alvo de grande atenção dos torcedores na Vila Belmiro, tanto durante sua apresentação quanto no primeiro jogo do campeonato estadual. Em vista disso, o clube tem se mobilizado para oferecer um ambiente seguro e tranquilo, não apenas durante o Campeonato Paulista, mas também nas competições futuras como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

O Santos mantém diálogo constante com a Federação Paulista de Futebol para assegurar que todos os protocolos de segurança sejam devidamente respeitados. Compreendendo que não possui controle sobre as condições nos estádios adversários, a equipe optou por reforçar seu esquema de segurança.

A nova estratégia inclui a presença de cinco seguranças durante as viagens, sendo dois deles designados exclusivamente para acompanhar Neymar. Essa mudança representa um aumento significativo na equipe de proteção, já que nas viagens anteriores a segurança era composta por apenas dois ou três profissionais sem registro de incidentes.

Além disso, foi contratado um segurança dedicado à família de Neymar, uma vez que o pai do jogador frequentemente acompanha seu filho nos jogos. Existe a expectativa de que ele esteja presente em Novo Horizonte para apoiar Neymar durante a partida.

Após um dia de folga na quinta-feira, Neymar e seus companheiros voltarão aos treinos nesta sexta e sábado em preparação para o duelo no domingo. Após este confronto, o próximo desafio será contra o Corinthians, programado para quarta-feira na Neo Química Arena, em São Paulo.