Pai de Neymar celebra retorno do filho ao Santos

Na histórica Vila Belmiro, a expectativa era palpável. Neymar pai expressou sua ansiedade para rever o filho em campo, vestindo novamente a icônica camisa do Santos, durante uma breve entrevista concedida minutos antes da reestreia do craque, que ocorreu nesta quarta-feira contra o Botafogo-SP.

Em sua declaração, Ney pai enfatizou a importância desse retorno, não apenas por ser seu filho, mas também pelo simbolismo que Neymar representa para o futebol brasileiro. Ele reconheceu que esta fase marca um momento significativo na carreira do atacante de 33 anos, considerando-a como seu “último ciclo” profissional.

“É gratificante viver isso. Para mim, Neymar é a maior pérola que temos no futebol e representa o último romântico do esporte. A sua plasticidade e talento são algo que todos os amantes do futebol devem aproveitar. Estamos prestes a iniciar esse último ciclo da carreira dele e queremos desfrutar cada momento”, afirmou Ney pai.

A presença de Neymar no Santos não só representa uma nova oportunidade de jogar regularmente, mas também traz de volta a alegria que ele sempre sentiu ao praticar o esporte. O pai do jogador destacou que o clube desempenhou um papel fundamental em devolver essa felicidade ao filho.

“Queremos um ambiente tranquilo para desfrutar deste momento. Ver Neymar voltando a jogar e feliz é tudo que desejamos. O abraço que trocamos simboliza esse retorno ao lar e à felicidade de estar em campo novamente. Ele sempre quis isso e agora poderá viver esse sonho”, declarou.

Neymar pai revelou ainda que não esperava ver o filho retornar tão cedo, especialmente devido ao contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que se estenderia até meados do ano. Contudo, ele expressou sua satisfação pela escolha feita por Neymar de voltar para casa.

“A ficha ainda não caiu completamente. Embora já tenhamos passado por diversas experiências, este momento é único e nos pegou de surpresa. Mas sabemos que Deus tem seus planos e proporciona situações das quais não estávamos preparados. Ver nosso filho em campo novamente é algo maravilhoso e inestimável”, concluiu.