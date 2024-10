Santo André receberá a banda THE LAST INTERNATIONALE em dezembro

A banda americana THE LAST INTERNATIONALE (TLI), conhecida por suas letras socialmente conscientes e performances ao vivo, retorna ao Brasil em dezembro. Com os vocais poderosos de Delila Paz e a guitarra enérgica de Edgey Pires, a banda promete entregar um show inesquecível ao público.

A apresentação em Santo André está agendada para o dia 14 de dezembro, no Santo Rock Bar. O show terá abertura da casa às 18h e início programado para às 22h.

Desde sua explosão em 2014 com o hit “Life, Liberty and the Pursuit of Indian Blood”, a banda tem feito turnês internacionais e se apresentado em festivais renomados, como Download Festival e Lollapalooza Paris. O álbum mais recente, “Running for a Dream”, lançado em 2023, conta com faixas impactantes como “Hero” e “Running for a Dream”.

Serviço

Santo Rock Bar

Data e Horário: 14 de dezembro de 2024 | Abertura da casa às 18h | Início do show às 22h

Endereço: Av. Firestone, 1340 – Santo André – SP

Ingressos: Clube do Ingresso