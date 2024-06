Santo André recebe primeiro Playcenter Family do ABC

O segmento de turismo e lazer, um dos que mais cresce em Santo André, ganhou mais um empreendimento de peso nesta terça-feira (25), com a inauguração de uma unidade de 3 mil metros quadrados do Playcenter Family, dentro do Grand Plaza Shopping (Avenida Industrial, 600). A unidade, que gerou 150 empregos na cidade, passa a ser o maior parque indoor, ou seja, em espaço fechado, da região.

O investimento no empreendimento ficou por conta da gigante do chocolate Cacau Show, que adquiriu a marca Playcenter Family no início deste ano, mas prefere não divulgar os números, e se soma a R$ 5 milhões de investimento do próprio shopping para preparar o espaço em frente ao cinema, onde já havia o Playland, para receber o Playcenter Family. Esta é a segunda unidade implementada após a Cacau Show assumir o projeto , a primeira foi em São Paulo, no Shopping Aricanduva.

“Agradecemos à Cacau Show por acreditar em Santo André, uma cidade que dá muito valor às memórias afetivas, valoriza a sensação de pertencimento e tem uma conexão muito forte com as pessoas. E a vinda do Playcenter Family vai agregar muita qualidade de vida, valor e boas lembranças para o andreense. Não é só uma questão técnica de investimento na cidade, de geração de emprego e renda, é muito mais do que isso”, destacou o prefeito Paulo Serra.

“A chegada do Playcenter é motivo de celebração não só pelos investimentos, mas também pela geração de cerca de 150 postos de trabalho e mostra mais uma vez que o trabalho em andamento para promover o desenvolvimento da cidade apresenta cada vez mais bons resultados”, afirmou o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André , Evandro Banzato.

Para o superintendente do Grand Plaza Shopping, Fábio Oliveira, o novo espaço de lazer deve trazer mais pessoas ao shopping, que recebe não só visitantes de Santo André , mas de diversas cidades da região por conta da sua localização. “Os shoppings já há algum tempo deixaram de ser um centro de compras e se tornaram um local de lazer, entretenimento e serviços, e a ideia deste projeto reforça essa nova característica dos shoppings. Santo André merecia um espaço como esse na cidade”, disse.

“A chegada desse novo empreendimento da Cacau Show está muito em sintonia com Santo André por conta da inovação. Se nós conseguimos transformar Santo André através da inovação social e na forma de gerir a cidade, eu tenho certeza que a empresa também vai seguir em frente nesse caminho e mudar a história do Playcenter junto à Cacau Show, através da sua inovação e das boas ideias”, acrescentou a deputada federal e primeira-dama de Santo André, Ana Carolina Serra.

Entre as atrações do parque, estão um bate-bate, uma árvore gigante, uma área de obstáculos, escorregadores, uma piscina de bolinhas gigante, um carrossel, um gira-gira em formato de balões coloridos, uma montanha-russa familiar, além de jogos e simuladores. O espaço também receberá festas de aniversário em pacotes especiais.