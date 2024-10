Santo André recebe prêmio internacional sobre resiliência hídrica

Santo André recebeu nesta quinta-feira (17) mais um prêmio internacional. Desta vez, durante a 10ª edição do evento Diálogos da Água, em Madri, na Espanha, o município foi segundo colocado no concurso ‘Perfis sobre Resiliência Hídrica nas Cidades’, com o projeto Canteiros Esponja. A premiação foi promovida pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe).

Representaram a cidade no evento de premiação o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, e a primeira-dama do município, a deputada estadual Ana Carolina Serra, que estiveram junto às delegações de outros países participantes, os quais enviaram propostas sobre melhoria à resiliência hídrica em ambientes urbanos.

“Essa premiação ao projeto Canteiros Esponja nos dá muito orgulho, porque mostra que estamos no caminho certo com relação às ações envolvendo as mudanças climáticas. Com intervenções compartilhadas e inovações divididas iremos atingir o bem comum, que não envolve só um país, uma cidade, mas o mundo, porque a solução está no pequeno gesto planejado e executado por cada um de nós. Santo André a cada dia faz a sua parte e serve de exemplo de resiliência”, salientou José Antônio Ferreira.

O prefeito Paulo Serra enalteceu mais essa conquista para a cidade, que comprova o comprometimento andreense com o bem-estar das pessoas e o meio ambiente. “Para nós é motivo de orgulho receber este prêmio, que é resultado de todo o trabalho realizado pela Prefeitura e comprova nossa resiliência no que diz respeito aos assuntos hídricos. Temos investido muito neste segmento e o reconhecimento está aí, em forma de premiação. Agradeço ao CAF pela parceria com Santo André”, destacou.

O projeto Canteiros Esponja é uma iniciativa da Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, que visa promover intervenções que reduzam o volume de águas pluviais direcionadas a áreas propensas a inundações. O pontapé inicial será a implantação de vegetação no canteiro central da Avenida André Ramalho (sob a qual passa um córrego), que promoverá a filtragem e absorção da água no solo, contribuindo ainda para o abastecimento do lençol freático e impactando na resiliência hídrica do Rio Tamanduateí.

“Resiliência hídrica requer uma abordagem integrada e sustentável de gerenciamento dos serviços de água e saneamento, além de enfrentar os riscos associados à segurança hídrica”, ressaltou o vice-presidente corporativo de Programação Estratégica do CAF, Christian Asinelli.

No total, o concurso recebeu 240 inscrições, de 17 países da América Latina. O primeiro lugar ficou com o projeto Florestas de Chuva, de Santiago, no Chile, o qual é voltado para recuperação de áreas verdes degradadas por meio de soluções baseadas na natureza com serviços ecossistêmicos, redução do consumo de água e enfrentamento da crise hídrica.

Já o terceiro lugar ficou com o projeto Tecnologia de Filtros Verdes Flutuantes, do Peru, que tem por objetivo melhorar a qualidade da água e fortalecer a resiliência hídrica em áreas periurbanas e rurais do país, reabilitando lagoas de oxidação.

O CAF é parceiro de Santo André desde 2020, quando as partes assinaram um contrato no qual o banco financia US$ 50 milhões para a cidade viabilizar obras urbanas relacionadas ao meio ambiente, como por exemplo o Complexo Viário Cassaquera, criação de ecopontos e estações meteorológicas, intervenções de drenagem na Vila Pires e na Vila América, requalificação da Avenida Capitão Mario Toledo de Camargo, entre outras.