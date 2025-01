Santo André recebe mega loja contêiner da Boulangerie Carioca e Cuor di Crema

Com a integração perfeita da intensidade do café à sutileza do gelato, a quinta maior cidade do estado acaba de ganhar um novo point para chamar de seu. Fruto de parceria entre a Boulangerie Carioca, pâtisserie inspirada no estilo francês, e a Cuor di Crema, gelateria artesanal de método italiano, a mega loja collab da holding Antaris Foods Brands Franchising do empresário Antônio Augusto Ribeiro de Souza, fica situada no cruzamento das ruas Caneleiras e Figueiras, no bairro Jardim, em Santo André (SP).

A construção tem como estrutura central dois contêineres, que formam os andares inferior e superior da unidade. Na área externa, a clientela pode apreciar o ar livre e a claridade natural, optando pelas cadeiras e mesas sob guarda-sóis ou mesmo as arquibancadas laterais.

Localizada próximo ao Parque Celso Daniel, maior área verde do município, a loja collab será o ambiente perfeito para caprichar nas refeições antes ou depois da atividade física ou lazer com a família. O ambiente receptivo é ideal até para a companhia animal, já que a unidade é pet friendly e inclui um gelato especial para cães e gatos, feito exclusivamente com frutas frescas e água.

A casa funcionará diariamente das 8h às 22 horas, com cardápio completo da Boulangerie Carioca com pães e cafés especiais, sanduíches quentes e frios, pizzas, croques, quiches, tábuas de frios e pastas, saladas, sopas, massas e pratos rápidos. Já o menu da Cuor di Crema consiste em bolos, doces e cerca de 100 receitas homologadas de gelatos artesanais, com opções diet, veganas, sem glúten, lactose e até criações exclusivas. Além do consumo tradicional entre copinho e casquinha, o público ainda pode levar o gelato para casa em embalagens próprias para transporte e preservação do produto, ou escolher qualquer sabor para consumir como milkshake.

Serviço:

Mega loja Boulangerie Carioca e Cuor di Crema

Rua das Figueiras, 1181, Jardim, em Santo André (SP). O horário de funcionamento é diário das 8h às 22 horas