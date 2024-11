Santo André recebe lançamento do livro “O Gato e a Lagarta”

A Biblioteca Cecília Meireles, em Santo André, receberá neste sábado (30), o lançamento do livro “O Gato e a Lagarta”. O evento contará com a participação da autora, a escritora e ilustradora Fernanda Ramos.

“O Gato e a Lagarta” é a primeira obra de Fernanda Ramos como autora. A história aborda a jornada de uma lagarta receosa e um gato enigmático, que embarcam em uma jornada de descobertas, onde a lagarta, frente ao medo da mudança, hesita em se transformar em borboleta. Através de uma narrativa sensível e ilustrações vibrantes, a autora revela a importância de abraçar as transformações inevitáveis da vida.

O lançamento terá sessão de autógrafos e contará ainda com contação de histórias com a Companhia Bico Solto e roda de conversa sobre literatura infantil. A abertura será às 14h, na Biblioteca Cecília Meireles, localizada na Praça Waldemar Soares, s/nº, no Parque das Nações.

Serviço:

Lançamento do livro “O Gato e a Lagarta” de Fernanda Ramos

Data: 30/11 (sábado)

Horário: 14h

Local: Biblioteca Cecília Meireles

Endereço: Praça Waldemar Soares, s/nº, Parque das Nações – Santo André

Programação: