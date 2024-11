Santo André recebe finais do Campeonato Paulista de Basquete Feminino

Pela quarta vez consecutiva, Santo André está na final do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Mas, diferentemente das outras três oportunidades, desta vez as andreenses vão decidir o título em casa, em frente à torcida, no Ginásio do Parque Celso Daniel, contra o Unimed Campinas.

O primeiro confronto entre os times está marcado para esta sexta-feira (29), no Ginásio do Tênis Clube Campinas, a partir das 19h. O segundo duelo, na segunda-feira (2), está previsto para acontecer no ginásio do Celso Daniel, novamente às 19h. Caso seja necessário o terceiro e decisivo embate, será novamente na quadra andreense, quarta-feira (4), às 19h.

“Santo André tem um legado no basquete e chegar a mais esta final é a continuidade de um trabalho de muito tempo. É inclusive um time que tem um importante trabalho nas categorias de base, chegou às finais no Paulista Sub-18 (ficou com o bronze), está na final do Paulista Sub-20, e que tem como pilar a Arilza Coraça, que participou de toda a trajetória do nosso basquete feminino, desde os tempos de Pirelli, como jogadora, auxiliar, treinadora, coordenadora”, destacou o secretário de Esporte e Prática Esportiva, Marcos Fernandes Filho.

E o trabalho de base realizado em Santo André, de fato, reflete no sucesso da equipe principal, que conta no elenco com jogadoras formadas na casa, como Sassá, Yasmin, Marcella, Isinha, e outras atletas do sub-20 que freqüentam o time de cima, como Giovanna, Rayssa e Ana Clara Silva.

Caso suba ao lugar mais alto do pódio, Santo André pode se tornar a segunda cidade com o maior número de títulos do Campeonato Paulista de Basquete Feminino, com nove. Isso porque o CA Pirelli foi campeão em três oportunidades (1966, 1975 e 1976), enquanto o Santo André soma outros cinco troféus (1995, 2011, 2016, 2017 e 2018). O representante andreense tem ainda 16 vices, incluindo nas últimas três edições (2021, 2022 e 2023). A líder em campeonatos é Piracicaba, que soma dez conquistas (cinco com o XV de Novembro e cinco com a Unimep).