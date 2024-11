Santo André realiza treinamento sobre feridas e cicatrização para qualificar atendimento na rede pública

A Coordenação de Atenção Primária à Saúde (APS) e o Núcleo de Educação Continuada de Santo André promoveram, em 1º de novembro, um treinamento para qualificar profissionais da saúde no cuidado e manejo de feridas e cicatrizações. A capacitação, realizada no Anfiteatro do Prédio CEPES do Centro Universitário FMABC, reuniu profissionais de saúde de várias unidades do município com o objetivo de melhorar o atendimento a pacientes com lesões crônicas.

Além de apresentar novas técnicas e práticas para o tratamento adequado, o treinamento buscou reforçar a importância de uma abordagem humanizada e integral, essencial para o sucesso terapêutico e para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

Para a médica de família e comunidade do Núcleo de Matriciadores da APS e uma das responsáveis pelo treinamento, Morganna Alves, é essencial que os profissionais realizem uma anamnese completa, focada não apenas na lesão, mas também no contexto de vida do paciente. “Precisamos compreender não só a origem e a evolução da ferida, mas também os hábitos e o apoio social que o paciente possui”, explica. Segundo ela, esse olhar mais amplo permite que o tratamento seja personalizado e leve em conta as especificidades de cada indivíduo, fator essencial para a recuperação.

Outro ponto discutido foi a importância da documentação minuciosa das feridas. A médica destaca que as fotos são importantes, mas devem ser complementadas por descrições detalhadas. “É fundamental que o profissional registre características como cor, tamanho e odor da ferida para evitar interpretações equivocadas”, enfatizou. Dessa forma, a comunicação entre os profissionais envolvidos no atendimento se torna mais precisa, garantindo continuidade no cuidado do paciente.

Já a enfermeira Stéfani de Jesus Camilo, gerente de unidade de Santo André especializada em curativos e também uma das instrutoras, ressaltou o impacto positivo da capacitação na rede pública. “Essas atualizações fazem toda a diferença. Agora, os profissionais estão mais preparados para oferecer um cuidado acolhedor e qualificado, reduzindo o sofrimento físico e emocional dos pacientes com feridas crônicas”, comentou. Segundo ela, o vínculo e a sensibilidade no atendimento são decisivos para a adesão e o sucesso do tratamento.

Por fim, o treinamento apresentou ainda novas práticas de avaliação e de técnicas para tratamento de feridas, como o uso de curativos específicos e métodos de higienização. A meta é reduzir riscos de infecção, acelerar a cicatrização e proporcionar melhor qualidade de vida aos pacientes. A iniciativa da Coordenação de APS de Santo André em investir na formação contínua dos profissionais de saúde reforça o compromisso com um atendimento de qualidade e a busca por avanços na saúde pública da cidade.