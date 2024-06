Santo André realiza terceira edição do Arraiá do Pedroso neste domingo (30)

O Parque do Pedroso recebe neste domingo (30) a 3ª edição do Arraiá do Pedroso, que é organizado pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André e faz parte do Junho Verde, mês dedicado à sensibilização ambiental. A festa será realizada das 10h às 16h e conta com diversas atrações.

Além das tradicionais barracas de comidas típicas, bebidas e artesanatos, o evento terá a presença de alunos da Faculdade de Medicina ABC, que farão a exposição de trabalhos de extensão com temáticas ambiental e de saúde. A Gerência de Educação e Mobilização Ambiental do Semasa também estará presente realizando trilhas monitoradas até a segunda torre do antigo teleférico. Os participantes previamente inscritos têm a chance de explorar a fauna e flora da Unidade de Conservação, tornando a experiência ainda mais enriquecedora.

Todas as atividades são gratuitas e as brincadeiras foram feitas com materiais reutilizados, fomentando a cultura sustentável. Haverá jogos como Boca do Lixo Reciclável, Pescaria, Correio Elegante e a famosa quadrilha, que contará com animação de palhaço junino.

Para se inscrever na trilha ou obter mais informações, acesse: www.semasa.sp.gov/junhoverde. O Parque do Pedroso está localizado na Estrada do Pedroso, 3.000 – Parque Miami.