Santo André realiza oficinas para estimular expressão artística em crianças

As crianças de 0 a 6 anos de Santo André têm programação especial neste mês de outubro, com seis oficinas do projeto ‘Pequenos Artistas: Estimulando a Expressão Criativa na Primeira Infância’, realizadas na Biblioteca Cata Preta, nos domingos dias 13, 20 e 27.

Quatro artistas educadoras convidam o público infantil (com adultos acompanhantes) a participar de oficinas de contação de histórias, expressão corporal, musicalização e recreação.

Após as atividades, o público ainda pode confeccionar e levar para casa chocalhos, binóculos e outros itens confeccionados, como mais uma forma de incentivo à exploração e criação artística na primeira infância através do brincar.

Helber Aggio/PSA

Marcela Maia Carlini promove, no dia 13, oficina de musicalização, às 10h30. No mesmo dia e horário, Nayara Rodrigues e Paula Knoll comandam oficina de construção de chocalho.

No dia 20, Paula Knoll volta à ativa e leva todo seu conhecimento para oficina de contação de histórias. Na sequência, Nayara Rodrigues comanda oficina de expressão corporal e construção de pipa de mão. Já no dia 27, Alba Brito fica à frente de uma oficina de recreação, mesma data da oficina de construção de binóculos encabeçada por Nayara Rodrigues e Paula Knoll.

Há limite de até 40 pessoas por oficina. O tempo de duração de cada atividade é de 90 minutos. O acesso é gratuito e o projeto é financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André.

Serviço:

Pequenos Artistas: Estimulando a Expressão Criativa na Primeira Infância

Local: Biblioteca Cata Preta

Endereço: Estrada Cata Preta, 810 – Vila João Ramalho – Santo André

Data: 13/10 (domingo), às 10h30

– Oficina de Musicalização, com Marcela Maia Carlini – Oficina de construção de chocalho, com Nayara Rodrigues e Paula Knoll

Data: 20/10 (domingo), às 10h30

– Oficina de contação de histórias, com Paula Knoll

– Oficina de Expressão Corporal e construção de pipa de mão , com Nayara Rodrigues

Data: 27/10 (domingo), às 10h30

– Oficina de recreação, com Alba Brito

– Oficina de construção de binóculos, com Nayara Rodrigues e Paula Knoll